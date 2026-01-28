Zmiany w radzie nadzorczej PGE! Akcjonariusze wybrali nowych członków

Akcjonariusze PGE wybrali nowych członków rady nadzorczej

Do rady nadzorczej powołano Arkadiusza Krężla i Wojciecha Wróbla

Arkadiusz Krężel wcześniej był m.in. prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu

Wojciech Wróbel jest ekspertem z zakresu finansów

Podczas środowego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia PGE Polskiej Grupy Energetycznej, akcjonariusze podjęli decyzję o wyborze Arkadiusza Krężla i Wojciecha Wróbla do składu rady nadzorczej.

Co istotne, zmiana ta nie wiązała się z odwołaniem żadnego z dotychczasowych członków tego gremium. Zwołanie NWZA nastąpiło na wniosek Ministra Aktywów Państwowych, który sprawuje nadzór nad działalnością spółki.

Kim są nowi członkowie rady nadzorczej PGE?

Arkadiusz Krężel to postać z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu i restrukturyzacji przedsiębiorstw. W przeszłości, w latach 1992–2006, pełnił funkcję prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP). Jest uznawany za jednego z twórców programu Specjalnych Stref Ekonomicznych, który przyczynił się do rozwoju gospodarczego wielu regionów Polski. Krężel ma na swoim koncie również zasiadanie w radach nadzorczych takich instytucji jak Państwowa Agencja Węgla Kamiennego, Polski Bank Rozwoju oraz PKP. Przez wiele lat był przewodniczącym rady nadzorczej spółek Boryszew SA i Impexmetal SA. Obecnie pełni funkcję doradcy zarządu Boryszewa.

Wojciech Wróbel to ekspert w dziedzinie finansów i zarządzania strategicznego. Jest właścicielem Grupy Wróbel, jednej z czołowych firm motoryzacyjnych w Polsce, działającej jako dealer marek Mercedes-Benz i Mazda. Od 2019 roku pełni funkcję konsula honorowego Gruzji we Wrocławiu. Jest również założycielem Fundacji Kaukaskiej. Wróbel jest dożywotnim członkiem rady Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Ponadto, zasiada w radzie programowej Forum G2 – Gospodarka i Geopolityka, a także prowadzi zajęcia dotyczące międzynarodowej współpracy gospodarczej w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Spółka akcyjna jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Skarb Państwa posiada pakiet akcji stanowiący niecałe 61% kapitału zakładowego PGE.

