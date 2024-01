Zmieniasz pracę? Dostaniesz 300 zł mniej wypłaty

Budżet państwa 2024. Czy zabraknie pieniędzy na 800 plus i inne świadczenia?

Kto otrzyma niższą wypłatę?

Jak informują eksperci InFakt, PiT-2 umożliwia stosowanie kwoty zmniejszającej podatek, która w przypadku zatrudnienia u jednego pracodawcy wynosi 300 zł. Drugi wniosek tracący ważność, w momencie zakończenia umowy o pracy, jest związany z podwyższonymi kosztami uzyskania przychodów w przypadku zatrudnienia poza miejscowością zamieszkania.

"W ostatniej wypłacie zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów do wysokości standardowej oznaczać będzie pensję niższą o 6 lub 16 zł w zależności od progu podatkowego. Oznacza to wypłatę niższą łącznie o nawet 316 zł"-czytamy w komunikacie inFakt. Stratni będą zwłaszcza ci, którzy otrzymują wynagrodzenie "z dołu", czyli do 10. dnia kolejnego miesiąca.

Nie dotyczy to jedynie oświadczeń o rezygnacji z ulgi dla młodych,rezygnacji ze stosowania pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,rezygnacji ze stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. Według ekspertów przepisy te nie dotyczą umowy zlecenia, bo "stosunek prawny w przypadku umowy zlecenia trwa do momentu wykonania świadczeń, do których zobowiązały się strony".

Eksperci wyjaśniają, że stosunek prawny umowy zlecenia kończy się w momencie ostatniej wypłaty. W związku z tym w ostatniej wypłacie z tytułu umowy zlecenia nadal należy stosować kwotę wolną od podatku.

