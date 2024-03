Bruksela kapituluje pod presją rolników! ZIelony Ład do zmiany

Wojas zniknie z Giełdy Papierów Wartościowych

AW Invest, podmiot kontrolowany bezpośrednio przez Wiesława Wojasa, ogłosił na początku lutego wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1,77 mln akcji Wojasa, stanowiących 13,94 proc. głosów na walnym zgromadzeniu, w cenie 8,2 zł za sztukę. Przed ogłoszeniem wezwania wzywający miał bezpośrednio 10,91 mln akcji Wojasa, co stanowiło ok. 86,06 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. W wyniku wezwania AW Invest zamierzało osiągnąć 100 proc. akcji i głosów spółki. Podano, że nie zamierza wprowadzać istotnych zmian, dotyczących przedmiotu lub skali działalności spółki po nabyciu akcji w wyniku wezwania, w tym warunków zatrudnienia lub miejsca prowadzenia działalności.

Wojas był na giełdzie od 2008 roku

Wojas, jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany jest na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Nowotarska spółka jest kolejną z wielu, która w ostatnich latach chce wycofać się z warszawskiej giełdy. Od czwartku na giełdzie nie będzie notowany Ciech. W trakcie zejścia z GWP są m.in. TIM (niebawem rozpocznie się przymusowy wykup), Newag czy Drozapol – pisze Business Insider.

