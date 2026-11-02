Znany producent czekolady przesadził z cenami! Teraz musi je obniżać, by odzyskać klientów

Lindt przesadził z podwyżkami cen. Klienci zaczęli rezygnować z zakupów

Jak podaje „Portal Spożywczy”, znany szwajcarski producent czekolady Lindt & Sprüngli przyznał, że popełnił błąd przy ustalaniu cen swoich produktów. Jak poinformował Ernst Tanner, przewodniczący rady nadzorczej firmy, podwyżki okazały się zbyt wysokie dla części konsumentów. Szczególnie mocno odbiło się to na sprzedaży w Niemczech.

Problemy zaczęły się w 2024 roku, gdy ceny kakao osiągnęły rekordowy poziom. Producent postanowił wówczas przenieść rosnące koszty na klientów. Podniósł ceny czekolad i innych słodyczy. Firma nie przewidziała jednak, że konsumenci tak mocno ograniczą zakup produktu. Dla wielu osób produkty Lindta stały się po prostu zbyt drogie.

Sytuacja ta odbiła się na wynikach finansowych. W 2026 roku akcje spółki straciły ponad 25% wartości, a firma obniżyła swoje prognozy. Niedawno doszło także do zmiany dyrektora generalnego, którego odwołano w związku z niezadowalającymi wynikami przedsiębiorstwa.

Lindt obniża ceny czekolady. Firma chce odzyskać klientów

Władze Lindta zdecydowały się już na obniżenie części cen, licząc na wzrost sprzedaży. To jednak nie koniec możliwych zmian. Jeśli ceny kakao wrócą do bardziej normalnego poziomu, producent rozważy kolejne obniżki.

Mimo problemów w Europie firma zapewnia, że nie znajduje się w kryzysie. Znacznie lepiej radzi sobie na innych rynkach. W obu Amerykach oraz na Dalekim Wschodzie Lindt nadal spodziewa się osiągnięcia zakładanego wzrostu na poziomie od 6% do 8%.

Firma zamierza również ograniczyć wydatki. W Niemczech, Szwajcarii i Austrii pracownicy otrzymają niższe premie ze względu na niezrealizowanie celów sprzedażowych. Jednocześnie władze zapewniają, że nie planują zwolnień w całej grupie.