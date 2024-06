Znienawidzony podatek pójdzie w górę! Minister finansów sięga do kieszeni Polaków

Produkty Pepsi wracają do Biedronki! Nie było ich od dwóch lat

Podatek od przychodów z najmu – jakie są obecne stawki?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu wynosi jest równy 8,5% przychodu do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodu od nadwyżki ponad 100 000 zł. Podatek jest rozliczany na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z tego powodu jest łatwiej od strony rachunkowej niż w podatku PIT na zasadach ogólnych. Przychodem jest co do zasady umówiony czynsz, jaki płaci najemca (dzierżawca) z tytułu najmu. Rozliczanie na zasadach ryczałtu oznacza, że nie są odliczane koszty uzyskania przychodu.

Minister finansów chciałby podwyżki podatku od przychodów z najmu? Źródła nieoficjalne

- 8,5 proc. ryczałtu jest zdaniem ministra do zmiany. Poziom ma być mniej więcej spójny z obniżonym w przyszłości podatkiem Belki – podaje money.pl na podstawie nieoficjalnych źródeł. Wspomniany podatek Belki to obecnie 19%.

Minister finansów chciałby kopiować rozwiązania z USA

- Andrzej Domański już od dłuższego czasu chodzi po rynku i opowiada, że chce w Polsce budować kulturę inwestycyjną na wzór trochę tego, co dzieje się w USA. Amerykanie inwestują nie tylko w mieszkania, ale przede wszystkim lokują środki na rynku kapitałowym, inwestując w fundusze inwestycyjne, bezpośrednio w spółki na giełdzie itd. By to się wydarzyło, trzeba za pomocą systemu podatkowego stymulować strumień tych pieniędzy – podaje money.pl na podstawie nieoficjalnych źródeł.

- Polska może przedłużyć swój sukces gospodarczy, zapoczątkowany 35 lat temu, tylko wówczas, gdy nie zamkniemy się w samozadowoleniu i odważnie zmierzymy się z wyzwaniami współczesnego świata – zadeklarował Andrzej Domański, w ramach wypowiedzi niedotyczącej podatku od najmu.

