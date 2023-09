i Autor: Pixabay

14. emerytura

ZUS rozdaje pieniądze. Na konta 1,5 miliona emerytów w piątek wpłynie czternastka

Już w piątek 15 września ok. 1,5 mln emerytów ma otrzymać czternaste emerytury. Jak wynika z danych ZUS, licząc od 1 września świadczenie trafi w sumie do 5 mln seniorów. Koszt świadczenia do tej pory wyniesie 10,5 mld zł.