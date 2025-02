Spis treści

Nie każda renta rodzinna to renta wdowia: ZUS wyjaśnia, czym różnią się te świadczenia i kto może je otrzymać

Utrata współmałżonka to nie tylko tragedia osobista, ale często również poważny problem finansowy dla pozostałej przy życiu osoby. Polski system zabezpieczenia społecznego przewiduje dwa rodzaje świadczeń dla wdów i wdowców - rentę rodzinną oraz rentę wdowią, a mówiąc dokładnie świadczenie łączące własną emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy z rentą rodzinną po zmarłym małżonku.

Kluczową różnicą jest wiek uprawniający do świadczeń. O ile rentę rodzinną można otrzymać już w wieku 50 lat, to w przypadku renty wdowiej wymagania są bardziej restrykcyjne. Aby otrzymać rentę wdowią, kobieta musi mieć ukończone 60 lat, a mężczyzna 65 lat. Co więcej, prawo do renty rodzinnej musi zostać nabyte nie wcześniej niż w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.

Limit wysokości świadczeń - kiedy ZUS odmówi wypłaty?

Istotnym czynnikiem jest również limit wysokości świadczeń. Nawet jeśli wdowa lub wdowiec spełniają wszystkie warunki do renty wdowiej, ale wysokość pobieranych świadczeń przekracza trzykrotność najniższej emerytury, obecnie (do waloryzacji w marcu 2025) ta kwota to 5637,81 zł brutto, ZUS nie przyzna prawa do łącznej wypłaty. W takiej sytuacji świadczeniobiorca może otrzymywać tylko jedno świadczenie – wyższe lub wybrane przez siebie.

Nowy związek małżeński a prawo do renty wdowiej - co musisz wiedzieć?

Warto zaznaczyć, że zawarcie nowego związku małżeńskiego automatycznie wyklucza możliwość pobierania renty wdowiej, nawet jeśli wszystkie pozostałe warunki są spełnione. Co istotne, renta rodzinna może pochodzić nie tylko z ZUS, ale również z innych instytucji emerytalno-rentowych, takich jak KRUS czy systemy emerytalne służb mundurowych.

Wysokość świadczeń od 2025 roku - jakie zmiany nas czekają?

Od 1 lipca 2025 roku osoby uprawnione będą mogły wybrać:

100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia, albo

100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej.

Ten procent ma wzrosnąć do 25 proc. od stycznia 2027 roku.

Przykłady z życia - kiedy ZUS przyzna rentę wdowią?

ZUS podaje konkretny przykład: jeśli mąż zmarł, gdy wdowa miała 53 lata, nie nabędzie ona prawa do pobierania renty wdowiej, mimo że może mieć prawo do renty rodzinnej.

Natomiast w przypadku śmierci małżonka, gdy wdowa miała 59 lat i spełnia pozostałe warunki, może ona otrzymać połączone świadczenie. Jest to szczególnie istotne dla osób, które planują ubiegać się o tego typu świadczenia i powinny dokładnie przeanalizować swoją sytuację pod kątem spełnienia wszystkich wymaganych kryteriów.

Autor:

Renta wdowia - o szczegółach nowego świadczenia mówi Marlena Nowicka, regionalna rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce