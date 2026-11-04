ZUS wysłał ponad 6 milionów decyzji! Chodzi o dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów

ZUS podsumował wypłaty czternastej emerytury za 2026 rok, zasilając konta ponad 6 milionów seniorów miliardami złotych.

Pełna kwota świadczenia, bliska 2000 zł brutto, przysługiwała tylko wybranym, spełniającym ściśle określone kryteria.

Wielu emerytów otrzymało pomniejszoną czternastkę lub wcale jej nie dostało, zależnie od wysokości podstawowej emerytury.

O szczegółach piszemy poniżej.

ZUS zakończył wysyłkę decyzji o czternastkach. Ponad 6 milionów emerytów i rencistów otrzymało dodatkowe pieniądze

ZUS zakończył wysyłkę decyzji dotyczących czternastej emerytury za 2026 rok. Do emerytów i rencistów trafiło ponad 6,1 mln dokumentów w sprawie przyznania dodatkowego świadczenia. Łączna wartość wypłaconych czternastek przekroczyła 9,2 mld zł brutto, natomiast kwota, którą uprawnieni otrzymali na rękę, wyniosła ponad 7,5 mld zł.

–Czternastą emeryturę ZUS wypłacił uprawnionym wraz z emeryturą lub rentą za wrzesień,w dotychczasowych terminach płatności. Nie trzeba było o nią wnioskować, ponieważ ZUS sam ustalał prawo do dodatkowego świadczenia i przekazywał pieniądze osobom, które spełniały wymagane warunki – informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Ile wynosiła czternasta emerytura w 2026 roku?

W 2026 roku pełna kwota czternastej emerytury wynosiła 1978,49 zł brutto. Otrzymywały ją osoby, których emerytura lub renta nie przekraczała 2900 zł brutto. W przypadku wyższych świadczeń czternastkę zmniejszano zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Minimalna wypłacana kwota wynosiła 50 zł, co oznacza, że dodatkowych pieniędzy nie otrzymały osoby pobierające emeryturę lub rentę wyższą niż 4828,49 zł brutto. Czternastka nie przysługiwała również osobom, których świadczenie zostało zawieszone, np. z powodu przekroczenia dopuszczalnych limitów dorabiania.