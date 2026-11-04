Ostatnia szansa na wakacje składkowe w 2026 roku! Przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić nawet 1,8 tys. zł

Już tylko do końca listopada przedsiębiorcy, którzy nie skorzystali jeszcze w tym roku z wakacji składkowych, mogą złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za grudzień 2026 roku. W przypadku osób płacących pełny ZUS oznacza to jednorazową oszczędność około 1,8 tys. zł. Trzeba jednak pamiętać, że wniosek należy złożyć w miesiącu poprzedzającym ten, za który przedsiębiorca chce uzyskać zwolnienie. Listopad jest więc ostatnią szansą na skorzystanie z wakacji składkowych jeszcze w 2026 roku.

Wakacje składkowe to ulga, która weszła w życie w listopadzie 2024 roku. Pozwala ona przedsiębiorcom raz w roku nie płacić przez jeden wybrany miesiąc składek na ubezpieczenia społeczne. Składki te pokrywa budżet państwa, a przedsiębiorca może w tym czasie normalnie prowadzić działalność. Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy spełniający określone warunki.

Jak złożyć wniosek o wakacje składkowe? Ile można zaoszczędzić?

Aby skorzystać z wakacji składkowych jeszcze w 2026 roku, przedsiębiorcy muszą złożyć wniosek przed końcem roku. Jest jednak ważny warunek! Wniosek o zwolnienie ze składek musi trafić do ZUS w miesiącu poprzedzającym ten, za który przysługuje ulga. Oznacza to, że ostatnim terminem w 2026 roku jest 30 listopada.

Wniosek należy złożyć przez platformę eZUS, dołączając informacje o otrzymanej pomocy de minimis. Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy spełniają określone warunki, m.in. zgłaszają do ubezpieczeń nie więcej niż 10 osób, mieszczą się w limicie przychodów i nie świadczą takich samych usług na rzecz byłego pracodawcy.

Zwolnienie dotyczy wyłącznie składek społecznych przedsiębiorcy, a nie jego pracowników czy składki zdrowotnej. Przy pełnym ZUS-ie można zaoszczędzić od około 1,8 do 1,9 tys. zł, a przy preferencyjnych składkach około 420–460 zł. Z wakacji składkowych można skorzystać tylko raz w roku. Wniosek złożony w grudniu będzie już dotyczył stycznia 2027 roku.

Ulgi w ZUS dla przedsiębiorców. Kto może płacić niższe składki?

Przypomnijmy, że początkujący przedsiębiorcy przez pierwsze 6 miesięcy mogą korzystać z ulgi na start, która zwalnia ze składek społecznych. Przez kolejne 24 miesiące przysługuje im preferencyjny, tzw. mały ZUS. Po zakończeniu ulg przechodzą na duży ZUS, czyli pełne składki na ubezpieczenia społeczne.

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą przez pierwsze lata korzystać z ulg w ZUS. Dzięki temu płacą niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Wszystko zależy od tego, jak długo prowadzą firmę oraz jakie osiągają przychody i dochody.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z trzech rodzajów ulg:

Ulga na start – przez pierwsze 6 miesięcy nie trzeba płacić składek na ubezpieczenia społeczne. Obowiązkowa pozostaje jednak składka zdrowotna.

– przez pierwsze 6 miesięcy nie trzeba płacić składek na ubezpieczenia społeczne. Obowiązkowa pozostaje jednak składka zdrowotna. Preferencyjny ZUS – przez kolejne 24 miesiące przedsiębiorca może opłacać niższe składki społeczne, obliczane od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

– przez kolejne 24 miesiące przedsiębiorca może opłacać niższe składki społeczne, obliczane od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Mały ZUS Plus – pozwala płacić składki społeczne zależne od dochodu. Ulga przysługuje po spełnieniu określonych warunków, w tym limitu rocznych przychodów wynoszącego 120 tys. zł.

Trzeba jednak pilnować obowiązujących limitów. Ich przekroczenie może oznaczać utratę prawa do ulgi i konieczność dopłaty składek.

Duży ZUS 2026. Ile zapłacą przedsiębiorcy?

Po zakończeniu okresu ulg przedsiębiorca przechodzi na tzw. duży ZUS, czyli pełne składki na ubezpieczenia społeczne. Ich wysokość nie zależy od osiąganego dochodu, lecz od ustalonej na dany rok podstawy wymiaru składek.

W 2026 roku przedsiębiorcy płacą wyższe składki niż w 2025 roku. Obejmują one ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz dobrowolne chorobowe. Dochodzą do tego odpowiednie składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz składka zdrowotna, której wysokość ustala się osobno.

Przejście z ulg na pełne składki może zwiększyć miesięczne koszty prowadzenia firmy nawet o około 1000 zł. Dlatego przedsiębiorcy powinni wcześniej przygotować się na większe wydatki.