ZUS wysyła pismo do seniorów! W środku dwie decyzje o emeryturach

ZUS wysyła ważny list

Każdy emeryt i rencista otrzymał już świadczenie po marcowej waloryzacji, która wyniosła 12,12 proc. Razem z kwietniową emeryturą, seniorzy dostali też trzynastkę, która w tym roku była wypłacana w wysokości 1 tys. 780 zł i 96 gr brutto. Trzynastka trafiła do wszystkich osób, które na dzień 31 marca 2024 miały prawo do wypłaty renty lub emerytury albo innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS. Teraz ZUS wyśle łącznie ponad 8 milionów listów do wszystkich seniorów, zawierających decyzję o waloryzacji świadczenia i przyznanej trzynastce. Akcja wysyłki listów zakończy się w drugiej połowie maja. ZUS jest zobowiązany przepisami prawa do tego, aby taką informację przekazać świadczeniobiorcom.

Dwie decyzje w jednej kopercie

- "ZUS rozpoczął wysyłkę listów do seniorów. W najbliższych dniach i tygodniach emeryci i renciści w jednej kopercie otrzymają dwie ważne decyzje z ZUS-u. Będzie to decyzja waloryzacyjna oraz decyzja o przyznaniu tzw. trzynastki" - przekazał rzecznik Zakładu Paweł Żebrowski. Jak dodał rzecznik ZUS - w pierwszej decyzji podana zostanie kwota świadczenia po marcowej waloryzacji, a także kwota pobranej składki oraz zaliczki na podatek dochodowy. Co ważne, będzie też wysokość emerytury na rękę. Drugie pismo dotyczy 13. emerytury, a konkretnie przyznania świadczenia i jego wysokości, znajduje się tam również informacja na temat możliwości odwołania od decyzji ZUS.

