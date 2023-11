Zwalniając się miałeś już nową pracę? Znany biznesmen: “To nieuczciwe”

Punkt widzenia zależy od punkty siedzenia

W programie money.pl "Biznes klasa" Panek stwierdził, że "jest żal do pracowników, którzy na przykład pracując szukają sobie w międzyczasie pracy. Nie pójdą i nie powiedzą, że jest im źle, że chcą, żeby to i to poprawić, że nie podoba im się to i tamto". Jak dodaje "po prostu tego nie robią, nie wiadomo dlaczego. Boją się, czy co? Bo często tak jest, że pracownik mówi, że się teraz zwalnia. I praktycznie w większości wypadków on już ma nową pracę" - mówił w money.pl Maciej Panek. Jak dodał jest to nieuczciwe.

Panek stwierdził w programie, "na początku, jak ludzie przychodzą do pracy, obiecują bardzo dużo. Później, jak już ich motywacja spadnie - mówię o tych, którym spada - to o tym nie mówią. Nie mówią, bo może sami czują się z tym źle? Bo przecież jeśli nie dają tego co kiedyś, to może ich wynagrodzenie powinno ulec zmniejszeniu".

Ta wypowiedź wywołała spory odzew internautów na platformie X. Jak cytuje money.pl, "jeden z internautów zwraca uwagę, że w większości przypadków rozmowa z pracodawcą zaczynająca się od słów, że się coś nie podoba, kończy się słowami: "to się zwolnij". "Takie są zasady zarządzania firmami w Polsce. Znając tę zasadę pracownicy pomijają zbędny wstęp i od razu mówią, że przyszli się pożegnać" - dodaje.

Inny z komentujących stwierdził, że "jeśli ktoś wyrzuca pracownikowi, że ten zwalnia się dopiero, kiedy ma zapewnioną kolejną pracę, jest dowodem na całkowite niezrozumienie i oderwanie się od prozy życia pracowników, ich bieżących zobowiązań, miesięcznego budżetu domowego itd.".

