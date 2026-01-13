7 stycznia 2026 roku prezydent Polski podpisał ustawę wprowadzającą rewolucyjne zmiany w systemie zwolnień lekarskich i orzecznictwa ZUS. Nowe przepisy wchodzą w życie etapami – w trzech różnych terminach. Pierwsza porcja zmian obowiązuje już od 27 stycznia, kolejne wejdą w życie 13 kwietnia 2026 roku, a ostatnie od 1 stycznia 2027 roku.
Najważniejsze informacje:
- Od 13 kwietnia 2026 będziesz mógł legalnie pracować u jednego pracodawcy podczas zwolnienia lekarskiego wystawionego z drugiego tytułu
- ZUS precyzyjnie definiuje, co to jest "praca zarobkowa" i "aktywność niezgodna z celem zwolnienia" – koniec z dowolną interpretacją
- Kontrolerzy ZUS zyskają prawo do legitymowania osób na L4 i wstępu do miejsca kontroli
- Od 2027 roku lekarze będą wystawiać zwolnienia z możliwością kontynuowania pracy w innym miejscu zatrudnienia
Spis treści
- Zmiany od 27 stycznia 2026: Nowe zasady kontroli zwolnień lekarskich
- Kwiecień 2026: Kiedy możesz pracować na zwolnieniu lekarskim?
- Kontrole zwolnień lekarskich od kwietnia 2026
- Nowa kadra orzecznicza w ZUS od kwietnia 2026
- Rok 2027: Jedno zwolnienie L4 na wszystkie etaty
- E-orzeczenia i nowe zasady postępowania od 2027 roku
- Co oznaczają zmiany dla pracowników?
Zmiany od 27 stycznia 2026: Nowe zasady kontroli zwolnień lekarskich
Już od 27 stycznia 2026 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące kontroli zwolnień lekarskich. ZUS zyskał jasne uprawnienia do kontrolowania zaświadczeń o niezdolności do pracy z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny. Wcześniej ten obszar budził wątpliwości prawne.
ZUS może teraz żądać od ubezpieczonego wyjaśnień i dodatkowych informacji potrzebnych do kontroli zaświadczenia lekarskiego. To ułatwi gromadzenie dowodów przez lekarzy orzeczników.
Kolejna istotna zmiana dotyczy procedur przy nieprawidłowościach. ZUS może przekazywać informacje o nieprawidłowościach bezpośrednio do okręgowych izb lekarskich – dla celów postępowania odpowiedzialności zawodowej.
Zmienia się też procedura odwoławcza. Zamiast odwołania do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, będzie można złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Kwiecień 2026: Kiedy możesz pracować na zwolnieniu lekarskim?
Najważniejsze zmiany wchodzą w życie 13 kwietnia 2026 roku. Dotyczą definicji pracy zarobkowej i aktywności dozwolonej na zwolnieniu lekarskim.
Praca zarobkowa na L4 – nowa definicja
Ustawa precyzyjnie definiuje, co to jest praca zarobkowa na zwolnieniu L4 powodująca utratę zasiłku chorobowego. To każda czynność mająca charakter zarobkowy, niezależnie od podstawy prawnej – umowy o pracę, zlecenia czy działalności gospodarczej.
Kluczowy wyjątek: nie są pracą zarobkową czynności incydentalne, których podjęcia wymagają istotne okoliczności. Ważne: polecenie pracodawcy nie jest istotną okolicznością. Nie możesz więc wykonywać poleceń szefa podczas L4, nawet jeśli nazwie to "pilną sprawą".
Aktywność niezgodna z celem zwolnienia – co to znaczy?
Nowe przepisy wprowadzają jasną definicję aktywności niezgodnej z celem zwolnienia. To wszelkie działania, które utrudniają lub wydłużają leczenie albo rekonwalescencję.
Nie uważane są za taką aktywność:
- Zwykłe czynności dnia codziennego
- Czynności incydentalne wymagane przez istotne okoliczności
Możesz więc wyjść na spacer, zrobić zakupy czy odebrać dziecko ze szkoły. Nie możesz natomiast grać w piłkę nożną na orliku, jeśli jesteś na zwolnieniu z powodu kontuzji kolana.
Kontrole zwolnień lekarskich od kwietnia 2026
Od 13 kwietnia kontrolerzy ZUS i płatników składek otrzymują rozszerzone uprawnienia. Będą mogli:
- Legitymować osoby kontrolowane w celu ustalenia tożsamości
- Wchodzić do miejsca przeprowadzania kontroli
- Odbierać informacje od osoby kontrolowanej, jej pracodawcy i lekarza leczącego
Kontrole mogą dotyczyć zarówno zwolnień z powodu choroby, jak i zwolnień związanych z opieką nad chorym członkiem rodziny. Co więcej, kontrolą mogą być objęte również osoby po ustaniu ubezpieczenia chorobowego.
Nowa kadra orzecznicza w ZUS od kwietnia 2026
Rewolucja w orzecznictwie ZUS to rozszerzenie kadry medycznej. Od 13 kwietnia 2026 roku w wydawaniu orzeczeń będą mogli uczestniczyć nie tylko lekarze.
Pielęgniarki i fizjoterapeuci w ZUS
Orzeczenia w określonych sprawach będą mogli wydawać:
- Fizjoterapeuci – w sprawach rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS
- Pielęgniarki i pielęgniarze – w sprawach niezdolności do samodzielnej egzystencji
Warunek: tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie.
Lekarze bez specjalizacji w ZUS
Zmienia się poziom wymaganych kwalifikacji dla lekarzy orzeczników. Na stanowiskach będą mogli pracować:
- Lekarze specjaliści (jak dotychczas)
- Lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne
- Lekarze z co najmniej 5-letnim stażem pracy
Stanowiska nadzorcze (Naczelny Lekarz ZUS, główny lekarz orzecznik) nadal wymagają tytułu specjalisty.
Umowy zlecenia dla lekarzy orzeczników
ZUS uelastycznia formy współpracy z kadrą medyczną. Lekarze orzecznicy, pielęgniarki i fizjoterapeuci będą mogli wybierać między:
- Umową o pracę
- Umową o świadczenie usług
Stanowiska kierownicze pozostają tylko dla umów o pracę.
Wynagrodzenia kadry medycznej na umowach o pracę będą ustalane według nowych zasad – z zastosowaniem mnożników przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dostosowanie wynagrodzeń nastąpi w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy.
Rok 2027: Jedno zwolnienie L4 na wszystkie etaty
Od 1 stycznia 2027 roku wchodzi w życie zmiana dotycząca osób pracujących na kilku etatach. Do tej pory zasada była prosta: jeśli podlegasz ubezpieczeniu z dwóch tytułów i jesteś chory, dostajesz dwa osobne zwolnienia lekarskie.
Elastyczne zwolnienia dla wieloetatowców
Po zmianie przepisów lekarz na żądanie pacjenta nie będzie musiał wystawiać zwolnienia z określonego tytułu, jeśli praca w jednym miejscu może być kontynuowana ze względu na jej charakter.
Przykład: Pracujesz na umowie o pracę jako magazynier i jednocześnie na zleceniu jako copywriter w agencji marketingowej. Kontuzja ręki uniemożliwia Ci pracę fizyczną w magazynie, ale możesz normalnie pisać teksty. Lekarz wystawi Ci zwolnienie tylko z tytułu pracy w magazynie.
Ważny obowiązek: Musisz poinformować płatnika składek o okresie zwolnienia lekarskiego z innego tytułu. Brak tej informacji może skutkować konsekwencjami finansowymi.
E-orzeczenia i nowe zasady postępowania od 2027 roku
Rok 2027 przyniesie modernizację systemu orzeczniczego ZUS. Najważniejsze zmiany to:
Jednoosobowe orzekanie
Zarówno pierwsze orzeczenia, jak i rozpatrywanie sprzeciwów będzie prowadzone jednoosobowo przez lekarza orzecznika. Obecnie sprzeciwy rozpatrują trzyosobowe komisje lekarskie.
W szczególnie skomplikowanych sprawach nadal będzie możliwość powołania trzech lekarzy orzeczników.
E-wizyty w ZUS
Badania związane z wydaniem orzeczenia będzie można przeprowadzić zdalnie – z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. To duże ułatwienie dla osób z ograniczoną mobilnością.
Elektroniczna forma orzeczeń
Orzeczenia będą wydawane jako dokumenty elektroniczne. Wydruk otrzymasz tylko wtedy, gdy doręczenie elektroniczne nie jest możliwe lub je zażądasz.
Terminy i procedury
Wprowadzono jasne terminy:
- 30 dni – maksymalny czas na wydanie orzeczenia
- 14 dni – termin na udostępnienie dokumentacji medycznej przez placówkę zdrowotną
Jeśli termin zostanie przekroczony, możesz złożyć ponaglenie.
Co oznaczają zmiany dla pracowników?
Nowe przepisy mają za zadanie uporządkować przepisy o zwolnieniach lekarskich i wyeliminować szarą strefę. Dla pracowników oznacza to większą przejrzystość – wiesz dokładnie, co możesz robić na L4, a co grozi utratą zasiłku.
Największa zmiana to możliwość legalnej pracy u jednego pracodawcy podczas zwolnienia z innego tytułu. To szczególnie ważne dla osób pracujących na kilku etatach lub łączących pracę najemną z działalnością gospodarczą.
Pamiętaj o terminach wejścia w życie:
- 27 stycznia 2026 – nowe zasady kontroli
- 13 kwietnia 2026 – definicje pracy zarobkowej i nowa kadra ZUS
- 1 stycznia 2027 – elastyczne zwolnienia i e-orzeczenia