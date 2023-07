Życie w Polsce jest tanie? Polska jest liderem inflacji, ale i tak nie jest w złej sytuacji

Według danych Eurostatu za rok 2022 na które powołuje się portal businessinsider.pl, polskie ceny zostały oszacowane na 58,5% średniej unijnej w oparciu o parytet siły nabywczej. Jednakże, od 2022 roku minęło już pół roku, a były to miesiące charakteryzujące się wysoką inflacją. Jak wyglądałaby sytuacja teraz? Jeśli uwzględnimy inflację HICP (od stycznia do maja) w Polsce (5,3%) i całej Unii Europejskiej (2,6%), otrzymamy wartość 60,1% średniej unijnej. W ciągu pięciu miesięcy zbliżyliśmy się do średniej unijnej o 1,7 punktu procentowego. Zajmujemy obecnie trzecie miejsce pod względem niskich cen w Unii, ustępując jedynie Rumunii i Bułgarii. Jednakże, według danych Eurostatu, zbliżamy się do Węgier (dane MFW wskazują, że Węgry były już tańsze od Polski w ubiegłym roku, jednak Bułgaria była droższa).

W porównaniu z Europą, uwzględniając m.in. Turcję, Rosję, Ukrainę, Białoruś, Gruzję i kraje bałkańskie, zajmujemy jedenaste miejsce pod względem cen. Jakie konkretne produkty i usługi są u nas znacznie tańsze niż średnio w UE? Przede wszystkim koszty utrzymania domu i samochodu, takie jak czynsz, woda, ścieki, prąd, gaz, benzyna i olej napędowy. Wszystkie te rzeczy są tańsze o 56,2% w porównaniu do średniej w UE. Należy jednak zauważyć, że w 2022 roku różnica ta wynosiła 60%. W ciągu pięciu miesięcy nadrobiliśmy aż 3,8 punktu procentowego, ponieważ ceny domowo-samochodowe wzrosły u nas o 7,6% od końca ubiegłego roku, podczas gdy w Unii spadły o 1,6%. Największy wpływ na zmniejszenie różnicy miały ceny prądu, gazu i paliw samochodowych, które u nas wzrosły o 10% od początku roku, podczas gdy w Unii spadły o 6,9%.

