Targi Ferma 2026 w Łodzi. Co warto wiedzieć o programie i wystawcach?

W piątek, 20 lutego, w Łodzi ruszają targi Ferma 2026, które od lat są jednym z kluczowych spotkań dla całej branży hodowlanej w Polsce. Jak podają organizatorzy z portalu targiferma.com.pl, tegoroczna edycja zapowiada się imponująco. Na ponad 15 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej w halach MOSiR i EXPO swoją ofertę przedstawi przeszło 200 firm z Polski i świata. Organizatorzy spodziewają się przyjazdu blisko 31 tysięcy gości, głównie hodowców bydła, trzody chlewnej i drobiu. Oprócz możliwości zapoznania się z nowinkami w dziedzinie genetyki, wyposażenia budynków czy żywienia zwierząt, na uczestników czeka rozbudowany program konferencji. W piątek odbędą się dyskusje poświęcone hodowli drobiu, bydła mięsnego i odnawialnym źródłom energii. Z kolei sobota upłynie pod znakiem debaty o przyszłości polskiego rolnictwa, w której weźmie udział minister, a także paneli tematycznych dla producentów trzody chlewnej i bydła mlecznego. Co ciekawe, w tym roku po raz pierwszy poruszony zostanie temat cyberbezpieczeństwa i ochrony systemów zarządzania gospodarstwem przed atakami hakerów.

Jak nowoczesna genetyka i cyfryzacja zwiększają rentowność hodowli?

W czasach, gdy ceny skupu mleka spadły o 10-30 groszy na litrze, a rynek tuczników przeżywa trudności, hodowcy intensywnie szukają sposobów na poprawę rentowności produkcji. Kluczową rolę odgrywają tu nowoczesna genetyka i cyfryzacja. Jak informuje portal wiescirolnicze.pl, od kwietnia ubiegłego roku Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka stosuje nową, jednostopniową metodę oceny genetycznej. Łączy ona w sobie dane o pochodzeniu, cechach zewnętrznych i genomie zwierzęcia, co pozwala na znacznie szybsze i dokładniejsze określenie jego wartości hodowlanej. Jak przekłada się to na praktykę? Według danych serwisu holstein.pl, już w 2024 roku średnia wydajność krowy mlecznej w Polsce sięgnęła 9611 kg, co mogło przynieść hodowcom dodatkowy dochód na poziomie około 1200 zł od sztuki. Równie dynamicznie rozwija się cyfrowy monitoring stad z wykorzystaniem czujników i sztucznej inteligencji. Takie rozwiązania, wpisujące się w koncepcję "Obory Przyszłości" promowaną przez Instytut Badawczy Biologii Zwierząt Gospodarskich, pozwalają wcześnie wykrywać problemy zdrowotne w stadzie. Z kolei, jak podaje superbiz.se.pl, zastosowanie precyzyjnych systemów żywienia może obniżyć koszty produkcji mleka nawet o 15-20%.

Dopłaty do buhajów i zmiany w dobrostanie. O czym trzeba pamiętać?

Oprócz innowacji, dla hodowców niezmiennie ważne są kwestie finansowe i prawne. Warto wiedzieć, że w tym roku, od 1 stycznia aż do 30 listopada, można składać wnioski o dofinansowanie do zakupu buhajów ras mięsnych. Jak podaje portal agronews.com.pl, wsparcie wynosi 5000 złotych na sztukę, a limit to jeden buhaj na każde 15 krów w stadzie. Szykują się też ważne zmiany w przepisach. Już od 15 marca bieżącego roku zaczną obowiązywać nowe zasady w ramach ekoschematu "Dobrostan zwierząt". Ułatwią one dostęp do dopłat za ograniczanie stosowania antybiotyków gospodarstwom ekologicznym oraz tym, które działają w systemach jakości. Rolnicy, którzy korzystali z tego wsparcia w ubiegłym roku, powinni pamiętać o bardzo ważnym terminie. Do 14 marca muszą ukończyć obowiązkowe szkolenie dotyczące antybiotykoterapii, w przeciwnym razie ich płatności mogą zostać obniżone o 30%. Dla stabilności produkcji istotna jest również informacja, o której donosił portal superbiz.se.pl. Rząd zdecydował o przedłużeniu do 2030 roku zgody na stosowanie w paszach genetycznie modyfikowanej soi, co daje producentom mleka i mięsa pewność i pomaga planować produkcję w dłuższej perspektywie.

