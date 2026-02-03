Najważniejsze w skrócie:

Najnowsze dane MRiRW z 2025 roku ujawniają, że już ponad 37 tysięcy gospodarstw omija pośredników, wykorzystując sprzedaż bezpośrednią i rolniczy handel detaliczny

Internetowa sprzedaż żywności to obecnie najszybciej rosnący segment polskiego e-commerce, z rynkiem e-grocery wycenianym na blisko 10 miliardów złotych

Analiza danych resortu rolnictwa potwierdza, że własne przetwórstwo w gospodarstwie to klucz do wyższej marży, a liczba małych masarni wzrosła ośmiokrotnie

Ilu rolników w Polsce sprzedaje bezpośrednio?

Coraz więcej rolników w Polsce decyduje się na sprzedaż swoich produktów bezpośrednio konsumentom, omijając pośredników. Potwierdzają to najnowsze dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) z 2025 roku. W ramach sprzedaży bezpośredniej (SB) działa już ponad 15,7 tysiąca gospodarstw, w rolniczym handlu detalicznym (RHD) blisko 20 tysięcy, a w działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO) prawie 2 tysiące podmiotów.

Ten dynamiczny rozwój doskonale obrazuje przykład pszczelarzy, których liczba od 2015 roku wzrosła z niespełna 5,5 tysiąca do ponad 12,6 tysiąca. Podobną tendencję można zaobserwować w rybołówstwie, gdzie w tym samym czasie liczba podmiotów sprzedających bezpośrednio zwiększyła się z 833 do 1106. Rozwojowi sprzyjają również inicjatywy rządowe. Pod koniec zeszłego roku, 30 grudnia 2025 r., na portalu Rolnika uruchomiono nowe narzędzie o nazwie „Moje produkty”. Jak informuje resort rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), pozwala ono rolnikom bezpłatnie promować swoje towary na specjalnej „Mapie produktów rolnych”.

Własne przetwórstwo w gospodarstwie

Warto zauważyć, że ten trend nie ogranicza się wyłącznie do sprzedaży świeżych, nieprzetworzonych produktów. Rolnicy coraz śmielej wkraczają w świat lokalnego przetwórstwa, co pozwala im budować własne marki i zwiększać dochody. Dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pokazują imponującą skalę tego zjawiska. W ciągu ostatnich dwudziestu lat liczba małych zakładów zajmujących się przetwórstwem mięsa wzrosła ośmiokrotnie, z 565 w 2005 roku do 4632 w 2025 roku.

Podobnie dynamiczne zmiany zaszły w sektorze drobiarskim, gdzie w ciągu dekady liczba takich firm zwiększyła się pięciokrotnie. Nie inaczej jest w przypadku przetwórstwa jaj, gdzie liczba zakładów niemal się podwoiła, rosnąc z 922 do 1821. Przetwarzanie własnych surowców to dla wielu gospodarstw sposób na uzyskanie wyższej wartości dodanej i lepszego zysku. Na ten aspekt wielokrotnie zwracał uwagę minister rolnictwa Stefan Krajewski podczas swoich wizyt na lokalnych targowiskach i w małych zakładach.

Jak duży jest rynek e-grocery w Polsce?

Internet i nowoczesne technologie odgrywają kluczową rolę w łączeniu rolników z klientami. Sprzedaż żywności online to obecnie jeden z najszybciej rozwijających się segmentów polskiego handlu elektronicznego. Zgodnie z raportem PMR „Rynek e-commerce w Polsce 2025”, w ubiegłym roku wartość całego rynku e-commerce przekroczyła 165 miliardów złotych. Co istotne, to właśnie kategoria e-grocery, czyli internetowa sprzedaż produktów spożywczych, zanotowała najwyższą dynamikę wzrostu, osiągając wartość 9,9 miliarda złotych po wzroście o 22,4% w skali roku.

Tendencję tę potwierdzają również dane Krajowej Izby Gospodarczej (KIG), które wskazują, że w samym tylko grudniu 2025 roku sprzedaż żywności przez internet wzrosła o imponujące 42,9% w porównaniu z rokiem poprzednim. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie powstają specjalistyczne platformy. Przykładem może być portal LokalnyRolnik.pl, oferujący ponad 3,5 tysiąca produktów rzemieślniczych, czy Giełda Rolna na Allegro Lokalnie, która już w 2022 roku notowała 17-procentowy wzrost liczby aktywnych kupujących, jak podaje Salesintelligence.pl.

Na co zwracają uwagę konsumenci?

Dynamiczny rozwój sprzedaży bezpośredniej i internetowej nie byłby możliwy bez zmian po stronie samych kupujących. Zmieniające się nawyki i rosnąca świadomość konsumentów są tu kluczowe. Jak czytamy w raporcie PwC Polska „Smak, cena, świadomość: Mapa wyborów konsumenckich Polaków” z 2025 roku, choć dla 59% Polaków cena nadal pozostaje głównym czynnikiem decyzyjnym, to jednocześnie rośnie grupa świadomych klientów.

Już co trzeci z nas jest gotów zapłacić więcej za produkty ekologiczne, doceniając ich jakość i znane pochodzenie. Według Pauliny Sobiesiak-Penszko, prezeski Instytutu Strategii Żywnościowych „Grunt”, to właśnie wysoka jakość może stać się największą przewagą konkurencyjną polskiego rolnictwa. Warto też zwrócić uwagę na zachowania konsumentów po okresie wysokiej inflacji. Choć wartość detalicznego rynku spożywczego, przekraczająca 410 miliardów złotych netto w 2025 roku, realnie nieco zmalała, klienci stali się bardziej ostrożni. Coraz częściej poszukują produktów o najlepszej relacji ceny do jakości, a takie skarby znajdują właśnie u lokalnych rolników i w krótkich łańcuchach dostaw.

