Kalendarz rolnika na 2025. Jakie są kluczowe terminy podatkowe i dopłat?

Początek roku to dla wielu gospodarzy czas intensywnego planowania, ale również dopełniania formalności za miniony sezon. Rolnicy prowadzący pełne księgi rachunkowe powinni pamiętać o kluczowych terminach dotyczących sprawozdań finansowych za 2024 rok. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości, dokumenty te należy zatwierdzić najpóźniej do 30 czerwca 2025 roku, a następnie złożyć w odpowiednim rejestrze sądowym do 15 lipca. Równie ważny jest termin rozliczenia podatku dochodowego PIT za obecny, 2025 rok, który upływa 30 kwietnia 2026 roku. Warto przy tym podkreślić, że jak przypomina Ministerstwo Finansów, obowiązek ten nie dotyczy rolników czerpiących dochody wyłącznie z działalności rolniczej. Ponadto, w ramach kampanii na 2025 rok, ujednolicono termin składania oświadczeń dla hodowców owiec, koni i kóz, którzy ubiegają się o wsparcie dobrostanowe; teraz mają na to czas do 31 lipca 2025 roku.

W rocznym kalendarzu finansowym każdego gospodarstwa ważną pozycję zajmuje zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze. Wnioski o zwrot za okres od 1 lutego do 31 lipca 2025 roku będzie można składać tradycyjnie, od 1 sierpnia do 1 września. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2024 roku, w bieżącym roku limit zwrotu ustalono na poziomie 160,60 zł na każdy hektar użytków rolnych. Warto pamiętać, że pula ta jest zwiększana w przypadku hodowli zwierząt. Przysługują dodatkowe kwoty w wysokości 5,84 zł od średniej rocznej liczby świń oraz 58,40 zł od średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec i koni. Należy również mieć na uwadze, że pełne wsparcie finansowe, w tym dopłaty, jest uzależnione od spełnienia wymogów warunkowości, które w 2025 roku obejmują między innymi kontrolę pozwoleń na pobór wód czy zrównoważone stosowanie pestycydów.

Bieżący sezon przynosi rolnikom zarówno nowe wyzwania finansowe, jak i pewne ułatwienia w przepisach. Zgodnie z danymi Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), wzrost średniej ceny skupu żyta do poziomu 86,34 zł za kwintal przełożył się na podwyżkę podatku rolnego. W 2025 roku jego stawka wynosi 215,85 zł za 1 hektar przeliczeniowy gruntów w gospodarstwach rolnych. Z drugiej strony, pojawiły się korzystne zmiany legislacyjne. Nowelizacja Ustawy o rachunkowości, która weszła w życie 1 stycznia 2025 roku, podniosła progi finansowe zobowiązujące do badania sprawozdań finansowych, co dla części gospodarstw oznacza mniej biurokracji. Dodatkowo, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadziła zachętę do inwestycji w park maszynowy, umożliwiając jednorazową amortyzację środków trwałych o wartości do 100 000 zł.

Chociaż zbiory zbóż w tym roku były rekordowe i według Głównego Urzędu Statystycznego wyniosły 37,1 mln ton, czyli o 6% więcej niż rok wcześniej, to sytuacja na rynku daleka jest od optymizmu. Jak alarmuje Wielkopolska Izba Rolnicza, ceny w skupach przypominają te sprzed dwóch dekad, podczas gdy koszty produkcji, nawozów czy środków ochrony roślin poszybowały w górę. Niestety, prognozy analityków nie napawają optymizmem. Biuro Analiz Sektorowych PKO BP przewiduje, że w ostatnim kwartale bieżącego roku przeciętna cena skupu pszenicy może spaść o kolejne 9-17% w porównaniu do ubiegłego roku. W obliczu tak dużej presji cenowej, dla wielu rolników kluczowe staje się strategiczne planowanie sprzedaży i magazynowanie ziarna, aby przeczekać najgorszy okres i zminimalizować ewentualne straty.

Nowe dopłaty i KSeF dla rolników. Jakie zmiany wchodzą w życie od 2026 roku?

Myśląc o przyszłym sezonie, warto już teraz zapoznać się ze zmianami w przepisach, które wejdą w życie w 2026 roku. Jedną z najważniejszych nowości będzie cyfryzacja rozliczeń VAT. Od 1 kwietnia 2026 roku rolnicy ryczałtowi zyskają możliwość dobrowolnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, czyli KSeF, do wystawiania faktur VAT RR. Jak informuje Ministerstwo Finansów, aby przejść na system elektroniczny, konieczne będzie złożenie odpowiedniego oświadczenia. Równolegle promowane są narzędzia ułatwiające zarządzanie finansami w gospodarstwie. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do korzystania z darmowych rozwiązań, takich jak program Narzędzie do Oceny Ekonomicznej (NOE), opracowany przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ), czy prosty, samoliczący arkusz w programie MS Excel do prowadzenia uproszczonej ewidencji.

Planując budżet na nadchodzący sezon, warto uwzględnić zapowiadane przez rząd wsparcie finansowe. W projekcie budżetu na 2026 rok na płatności w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) zarezerwowano kwotę blisko 13,2 mld zł. Z tej puli około 2 mld zł ma trafić do rolników w formie dopłat do paliwa rolniczego. Co więcej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiedziało zupełnie nowe dopłaty, które od 2026 roku mają rekompensować ograniczenia w gospodarowaniu na cennych przyrodniczo torfowiskach i łąkach. Stawki mogą sięgać nawet 2380 zł na hektar, co otwiera nowe możliwości dla wielu gospodarstw. Uwzględnienie tych funduszy w planach finansowych, w połączeniu z adaptacją do zmiennych warunków rynkowych, będzie kluczowe dla zapewnienia stabilności i rozwoju gospodarstwa w kolejnych latach.

