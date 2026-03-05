Unijne regulacje potwierdzają, że kluczowy w jesiennym odchwaszczaniu flufenacet zostanie wycofany już 10 grudnia tego roku

Nowoczesny pielnik z kamerą jest skuteczną odpowiedzią na rosnący problem odporności chwastów na herbicydy

Analiza kosztów pokazuje, że cena usługi mechanicznego odchwaszczania jest już porównywalna z zabiegami chemicznymi

Praktyczne przykłady z polskich gospodarstw dowodzą, że inwestycja w zaawansowany pielnik może zwrócić się nawet w dwa sezony

Które popularne herbicydy znikną z rynku? Zmiany w przepisach i rosnące ceny

Polscy rolnicy muszą przygotować się na istotne zmiany w chemicznej ochronie zbóż, ponieważ era tanich i powszechnie dostępnych substancji czynnych dobiega końca. Zgodnie z unijnymi regulacjami z rynku znikają kluczowe preparaty. Termin stosowania metrybuzyny upłynął 24 listopada 2025 roku, a już za kilka miesięcy, 10 grudnia tego roku, z rolnictwa zostanie wycofany flufenacet. Była to jedna z najpopularniejszych i najbardziej ekonomicznych opcji w jesiennym odchwaszczaniu zbóż ozimych. Działania te są częścią unijnej strategii „Od pola do stołu”, która, jak przypomina portal WRP, dąży do ograniczenia zużycia pestycydów o połowę do 2030 roku. Dodatkową presję na zmianę metod ochrony upraw wywierają rosnące ceny herbicydów. Już analiza portalu Agrofakt z pierwszej połowy 2024 roku pokazywała, że koszt opakowania Chwastox Turbo 340 SL wynosił średnio 193,18 zł, a cena kilograma środka Lancet Plus 125 WG sięgała niemal 750 zł, co obrazuje rosnące obciążenie finansowe dla gospodarstw.

Jak działają nowoczesne pielniki z kamerą? Skuteczność i optymalny termin zabiegu

Odpowiedzią na te legislacyjne i ekonomiczne wyzwania stają się nowoczesne pielniki, których skuteczność, dzięki zaawansowanej technologii, jest już porównywalna z metodami chemicznymi. Jak donosi Top Agrar, testy polowe wykazały, że maszyny wyposażone w systemy kamer, GPS oraz sztuczną inteligencję, takie jak te z technologią InRow, osiągają w uprawach kukurydzy czy buraka cukrowego wyniki równie dobre, co tradycyjne opryski. Zaawansowane kamery w czasie rzeczywistym analizują obraz pola, odróżniając rośliny uprawne od chwastów na podstawie ich kształtu, koloru i tekstury liści z precyzją sięgającą kilku centymetrów. Kluczem do sukcesu, podobnie jak w przypadku oprysków, jest jednak właściwy termin wykonania zabiegu. Eksperci, na których powołuje się Osadkowski.pl, wskazują, że dla zbóż ozimych optymalny moment to faza krzewienia (BBCH 21-29), a dla jarych – okres tuż przed wschodami lub faza liścieni chwastów. Ciekawych danych dostarczają badania Uniwersytetu Rzeszowskiego, przytoczone przez firmę Dexwal, które pokazały, że dwukrotne bronowanie chwastownikiem może dać efekty zbliżone do zastosowania herbicydu w dawce zmniejszonej o połowę. Co więcej, połączenie obu tych metod pozwalało na zredukowanie zachwaszczenia nawet o 92-94%.

Ile kosztuje mechaniczne odchwaszczanie? Analiza opłacalności i zwrotu z inwestycji

Mechaniczne odchwaszczanie to nie tylko alternatywa, ale także skuteczne narzędzie w walce z narastającym problemem odporności chwastów, który w Polsce dotyczy zwłaszcza miotły zbożowej. Jak podaje serwis Agrohandel, metody mechaniczne całkowicie eliminują ryzyko powstawania nowych form odporności. Korzyści ekonomiczne potwierdzają praktyczne przykłady z kraju. W jednym z gospodarstw na Mazowszu, o czym pisał Agroprofil, inwestycja w pielnik z systemem kamerowym zwróciła się w zaledwie dwa sezony, pozwalając na ograniczenie zużycia herbicydów o ponad 60%. Choć koszt zakupu zaawansowanej maszyny może wynosić od 250 tysięcy do nawet miliona złotych, coraz popularniejszą alternatywą stają się usługi. Jak wylicza AgroNews, koszt mechanicznego odchwaszczania w uprawie buraka cukrowego, wahający się od 240 do 333 zł za hektar, jest już porównywalny z ceną zabiegów chemicznych. Warto też pamiętać, że nowoczesne maszyny często oferują dodatkowe funkcje, takie jak zintegrowane aplikatory nawozów, co pozwala na precyzyjne nawożenie rzędowe podczas jednego przejazdu, wpisując się w nowoczesne standardy agrotechniki.