Od 6 marca 2026 roku obowiązuje nowy, skrócony do 14 dni termin na zgłoszenie upraw do Integrowanej Produkcji

Ministerstwo Rolnictwa ujawnia listę 15 nowych upraw, w tym zbóż i roślin strączkowych, które kwalifikują się do dopłat w Integrowanej Produkcji

Główny Inspektorat Ochrony Roślin ogłasza, że rok 2026 to ostatni moment na przygotowanie się do obowiązkowego, cyfrowego Notatnika IP

Nowy ekoschemat dla terenów podmokłych i torfowisk stwarza możliwość uzyskania dopłaty w wysokości nawet 2387 zł na hektar

Krótszy termin na zgłoszenie upraw i mniej biurokracji. Co zmienia się w IP?

Już od 6 marca 2026 roku rolników korzystających z systemu Integrowanej Produkcji Roślin (IP) czekają istotne zmiany, które uproszczą formalności i wpłyną na planowanie prac polowych. Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa, najważniejsza nowość dotyczy terminu zgłoszenia upraw. Zamiast dotychczasowych 30 dni, teraz na zgłoszenie mamy tylko 14 dni przed planowanym siewem lub sadzeniem. Warto jednak pamiętać, że ta zmiana nie obejmuje upraw wieloletnich. Właściciele sadów czy plantacji jagodowych, jak co roku, muszą zgłosić swoje uprawy do 1 marca. Dobrą wiadomością jest uproszczenie biurokracji. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) zapowiedziała, że zamiast kilku dokumentów, rolnicy będą teraz składać tylko jeden, będący jednocześnie wnioskiem o certyfikację. Co w sytuacji, gdy ktoś się spóźni? Jednostki certyfikujące mogą warunkowo przyjąć wniosek po terminie, o ile kontrola gospodarstwa będzie jeszcze możliwa do przeprowadzenia. Ostateczną granicą jest wtedy dzień siewu lub sadzenia, a w przypadku upraw wieloletnich – chwila rozpoczęcia wegetacji.

Jakie nowe uprawy w Integrowanej Produkcji? Sprawdź stawki dopłat na 2026

Koniec ubiegłego roku przyniósł dobrą wiadomość dla rolników zainteresowanych poszerzeniem swojej działalności w ramach Integrowanej Produkcji. Główny Inspektorat Ochrony Roślin zatwierdził bowiem metodyki dla 15 nowych gatunków, co otwiera przed producentami nowe możliwości. Na liście znalazły się popularne rośliny strączkowe, takie jak bobik, ciecierzyca, groch siewny i pastewny, łubin oraz soczewica. Dołączyły do nich również zboża: pszenżyto i owies. Listę uzupełniają warzywa, w tym kapusta włoska, por, pietruszka i papryka, którą można uprawiać zarówno w polu, jak i pod osłonami. Nowe możliwości otwierają się też dla sadowników dzięki leszczynie i jagodzie kamczackiej, a także dla producentów gorczycy. Jak podkreśla PIORiN, wszystkie materiały i zaktualizowane metodyki są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej Inspektoratu. Co ważne, same zasady agrotechniczne i wymogi dotyczące uprawy nie zmieniły się. Warto o tym pamiętać, ponieważ Integrowana Produkcja Roślin to jedyny ekoschemat, w którym dopłaty można otrzymać tylko do upraw z oficjalnie zatwierdzoną metodyką. Tegoroczna kampania składania wniosków o płatności bezpośrednie, w tym w ramach ekoschematów, rozpocznie się już 15 marca i potrwa tradycyjnie do 15 maja.

Jeśli chodzi o finanse, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa potwierdziła, że stawki dopłat w ramach ekoschematu dla Integrowanej Produkcji na 2026 rok nie ulegną zmianie. Oznacza to, że producenci mogą planować swoje budżety w oparciu o znane już kwoty. Dla upraw sadowniczych wsparcie wyniesie do 1185 zł/ha, dla upraw jagodowych i warzywnych do 1069 zł/ha, a dla upraw rolniczych do 505 zł/ha. Co więcej, Ministerstwo Rolnictwa przygotowało zupełnie nową, bardzo korzystną propozycję dla rolników, których grunty leżą na terenach podmokłych i torfowiskach, objętych normą GAEC 2. Za samą ochronę tych cennych ekosystemów można otrzymać od 581 do 627 złotych na hektar rocznie. Jeszcze atrakcyjniej wygląda wsparcie dla tych, którzy zdecydują się na 5-letnie przekształcenie swoich gruntów ornych na tych obszarach w trwałe użytki zielone, ponieważ stawka dopłaty wzrasta wtedy aż do 2387 zł na hektar rocznie.

Cyfrowy Notatnik IP od 2027 roku. Sprawdź limity i ważność szkolenia

Warto też zwrócić uwagę na kilka praktycznych kwestii związanych z certyfikacją. Po pierwsze, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) przypomina o dużym ułatwieniu w prowadzeniu dokumentacji. Rolnicy, którzy sumiennie wypełniają Notatnik Integrowanej Produkcji, nie muszą już prowadzić oddzielnej ewidencji zabiegów ochrony roślin, ponieważ notatnik w pełni ją zastępuje. Z kolei Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o obowiązujących limitach: wsparcie z ekoschematów obejmuje maksymalnie 300 hektarów w jednym gospodarstwie, a na pojedynczej działce można realizować najwyżej dwie różne praktyki. Przed złożeniem wniosku dobrze jest również sprawdzić ważność swojego szkolenia z zakresu Integrowanej Produkcji, które jest ważne przez 5 lat. Na koniec kluczowa zapowiedź na przyszłość: Główny Inspektorat Ochrony Roślin ogłosił, że od 1 stycznia 2027 roku cała dokumentacja systemu będzie musiała być prowadzona w formie elektronicznej. Oznacza to, że obecny rok jest ostatnim momentem, aby na spokojnie przygotować swoje gospodarstwo do nadchodzącej cyfryzacji.