Nowe przepisy zobowiążą szkoły do regularnego serwowania posiłków roślinnych, co stworzy stały popyt na warzywa i rośliny strączkowe.

Najwięcej mogą zyskać gospodarstwa ekologiczne, które dzięki certyfikacji łatwiej wejdą do systemu zamówień publicznych.

Wysokie dopłaty do upraw ekologicznych obniżają ryzyko inwestycji, ale dostęp do rynku będzie selektywny.

Szkolne menu przechodzi dużą zmianę. Jakie produkty rolnicy sprzedadzą do 36 tys. stołówek?

Nadchodzące zmiany w prawie otwierają przed polskimi rolnikami zupełnie nowe rynki zbytu. Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, przygotowanym jeszcze w zeszłym roku, już od 1 września tego roku wszystkie szkoły, przedszkola i placówki opiekuńcze w kraju będą zobowiązane do serwowania przynajmniej raz w tygodniu obiadu opartego wyłącznie na roślinach strączkowych, takich jak soczewica, fasola czy ciecierzyca. Jak wynika z raportu Ministerstwa Zdrowia, nowe przepisy obejmą ogromną grupę ponad 6,8 miliona dzieci i młodzieży w blisko 36 tysiącach placówek. Dla producentów rolnych oznacza to stworzenie przewidywalnego i stabilnego kanału dystrybucji, który zapewni stały i pewny odbiór plonów.

Potencjał tego nowego rynku jest jednak znacznie większy niż tylko jeden roślinny posiłek w tygodniu. Projekt rozporządzenia zakłada również, że w dni, gdy serwowane jest mięso lub ryba, stołówki muszą oferować roślinną alternatywę dla uczniów, którzy nie jedzą produktów odzwierzęcych. Co więcej, przynajmniej dwa razy w tygodniu zupy mają być gotowane na wywarach warzywnych, co w naturalny sposób zwiększy zapotrzebowanie na świeże, sezonowe warzywa od lokalnych dostawców. Nowe przepisy otwierają także furtkę dla sprzedaży w szkołach napojów roślinnych i alternatyw dla nabiału, co stanowi dodatkową szansę dla kolejnej grupy przetwórców i producentów rolnych.

Dopłaty do 3105 zł za hektar i nowy rynek. Co jeszcze zyskają rolnicy ekologiczni?

Szczególną szansę w nowej rzeczywistości rynkowej mogą dostrzec gospodarstwa ekologiczne. Rządowy projekt ustawy UD303 planuje wprowadzenie specjalnego, trzystopniowego systemu certyfikacji dla stołówek i firm cateringowych, który ma promować żywność wysokiej jakości. W praktyce oznacza to, że rolnicy z certyfikatem ekologicznym zyskają łatwiejszy dostęp do zamówień publicznych w sektorze edukacji, co dla wielu z nich może stać się kluczowym i stabilnym źródłem dochodu. Polski sektor rolnictwa ekologicznego wydaje się dobrze przygotowany na to wyzwanie. Według raportu Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (GIJHARS), dwa lata temu, w 2024 roku, w Polsce działało już blisko 25 tysięcy producentów ekologicznych, a powierzchnia takich upraw wzrosła o prawie 9% w stosunku do roku poprzedniego.

Co ważne, przestawienie gospodarstwa na produkcję ekologiczną jest wspierane konkretnymi narzędziami finansowymi. Zgodnie z założeniami Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, rolnicy ekologiczni mogą liczyć na dopłaty w wysokości od 1043 zł do nawet 3105 zł na hektar uprawy. Takie wsparcie finansowe wyraźnie obniża ryzyko i koszty związane ze zmianą metod agrotechniki. Warto tu dodać, że wspomniane dane GIJHARS pokazują, iż w 2024 roku aż 93% ekologicznych gospodarstw w Polsce specjalizowało się wyłącznie w produkcji roślinnej. To dowodzi, że krajowi producenci są już w dużej mierze gotowi, aby skutecznie odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na warzywa i rośliny strączkowe ze strony placówek oświatowych.