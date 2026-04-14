Wiosenne przymrozki w sadzie? Ratunek z morza może pomóc, ale kluczowy jest jeden warunek

Badania naukowe z lat 2023-2024 potwierdzają, że algi morskie to skuteczny sposób na wzmacnianie odporności roślin na zimno i wyższe plony

Kluczem do skutecznej ochrony sadu przed wiosennymi przymrozkami jest wykonanie oprysku na 24 do 48 godzin przed spadkiem temperatury

Analiza tegorocznych strat po przymrozkach ujawnia, że największe spustoszenie sieje nie głębokość mrozu, ale jego długi czas trwania

Zawarta w biostymulatorach betaina pomaga utrzymać prawidłowe uwodnienie komórek, tworząc naturalną barierę przed uszkodzeniami mrozowymi

Jak wiosenne przymrozki niszczą uprawy? Skutki i potencjalne straty

Noc z 11 na 12 kwietnia tego roku okazała się wyjątkowo trudna dla polskich sadowników. Jak podaje portal Kobietawsadzie.pl, w wielu regionach kraju temperatury spadły do -3, a nawet -4°C, a przy samej ziemi termometry wskazywały lokalnie od -7 do -8°C. Prawdziwym problemem okazała się jednak nie tyle głębokość mrozu, co jego czas trwania, sięgający w niektórych sadach od 8 do 9 godzin. Taki długotrwały stres termiczny jest niezwykle groźny dla drzew owocowych, zwłaszcza w tak wrażliwych fazach jak zielony czy różowy pąk. Doświadczenia pokazują, że długo utrzymujący się, nawet pozornie niewielki mróz, potrafi wyrządzić w tkankach roślin znacznie większe spustoszenie niż krótkotrwały, ale silniejszy spadek temperatury.

Ekonomiczne konsekwencje takich przymrozków mogą być dla wielu gospodarstw bardzo dotkliwe. Według danych opublikowanych przez Kobietawsadzie.pl, temperatura spadająca poniżej -2°C w fazie różowego pąka może uszkodzić około 10% kwiatów. Jeśli jednak przymrozek uderzy po kwitnieniu, straty mogą objąć nawet 90% potencjalnego plonu. Wstępne szacunki na obecny sezon wskazują, że w niektórych sadach zniszczenia mogą sięgnąć właśnie tego dramatycznego poziomu. Skalę problemu dobrze obrazuje sytuacja z zeszłego roku, kiedy to, jak informuje portal gov.pl, poszkodowani sadownicy mogli liczyć na wsparcie w wysokości od 800 do 2400 zł na hektar, jeśli straty w plonach przekroczyły 70%.

Algi morskie na przymrozki. Jak wzmacniają odporność roślin na zimno?

W odpowiedzi na takie wyzwania klimatyczne coraz większym zainteresowaniem cieszą się biostymulatory oparte na algach morskich, szczególnie na algach brunatnych gatunku *Ascophyllum nodosum*. Ich skuteczność potwierdzają dwuletnie doświadczenia polowe prowadzone w latach 2023-2024 przez naukowców z Bułgarii i Niemiec. Jak czytamy na łamach czasopisma „Frontiers in Plant Science”, zastosowanie ekstraktów z alg w uprawie papryki i bakłażana przełożyło się na imponujący wzrost plonów, odpowiednio o 28-46% i 81-108%. Sekret ich działania tkwi w bogactwie naturalnych składników, takich jak fitohormony, polisacharydy, betaina i aminokwasy. Związki te mobilizują wewnętrzne systemy obronne roślin, co znacznie poprawia ich odporność na stres związany z niską temperaturą.

Każdy ze składników ekstraktów algowych pełni w roślinie konkretną funkcję. Serwis Greenalga.pl wyjaśnia, że obecna w nich betaina pomaga utrzymać prawidłowe uwodnienie komórek i wzmacnia ich błony, co stanowi naturalną barierę przed uszkodzeniami mrozowymi. Z kolei polisacharydy, takie jak alginiany, działają niczym gąbka, wiążąc wodę w tkankach i ograniczając jej utratę w warunkach stresu. Warto również dodać, że preparaty te pobudzają produkcję chlorofilu, co usprawnia proces fotosyntezy. Dzięki temu rośliny mogą szybciej wrócić do formy i nadrobić straty po przejściu niekorzystnej pogody.

Termin oprysku jest kluczowy. Praktyczne zasady stosowania preparatów z alg

Kluczem do sukcesu w stosowaniu biostymulatorów jest właściwy termin zabiegu. Eksperci z portalu Vitafer.pl radzą, aby oprysk preparatami z alg wykonać na 24 do 48 godzin przed spodziewanym spadkiem temperatury. Taki zapas czasu pozwala roślinie w pełni uruchomić swoje naturalne mechanizmy obronne, co w efekcie może zmniejszyć uszkodzenia kwiatów nawet o 30%. Dzieje się tak między innymi dzięki pobudzeniu produkcji poliamin, czyli związków kluczowych dla prawidłowego rozwoju kwiatów i zawiązywania owoców. Warto przy tym pamiętać, że ewentualne zabiegi wspomagające regenerację po przymrozku najlepiej jest przeprowadzić dopiero po 7-10 dniach, kiedy roślina odzyska siły i wznowi wzrost.

Należy podkreślić, że biostymulatory na bazie alg nie zastępują klasycznego nawożenia, lecz stanowią jego cenne uzupełnienie. Ich stosowanie poprawia pobieranie przez rośliny kluczowych składników, takich jak azot, fosfor i potas, a także mikroelementów, co bezpośrednio przekłada się na lepszą kondycję upraw przed nadejściem trudnych warunków. Preparaty te można stosować zarówno dolistnie, co zapewnia szybką reakcję w sytuacjach kryzysowych, jak i poprzez systemy nawadniające w ramach fertygacji. Co ważne, są one całkowicie bezpieczne dla ludzi, zwierząt oraz pożytecznych owadów zapylających, dzięki czemu idealnie wpisują się w zasady zrównoważonego rolnictwa. Rosnącą popularność tych rozwiązań potwierdzają dane serwisu Nawozy.eu, według których na polskim rynku dostępnych jest już blisko 200 różnych biostymulatorów.

ROLNICY ODWRÓCILI SIĘ OD LEPPERA! Kołodziejczak: ZAKAZUJE POLITYKOM KRYTYKI ROLNIKÓW!

13