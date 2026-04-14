Wysokie komórki somatyczne w mleku? To może być cichy sygnał, że tracisz pieniądze

Ukryte koszty mastitis. Ile naprawdę tracisz na wydajności mlecznej?

Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) na kwiecień 2026 roku zapowiadają pogodową huśtawkę. Gwałtowne skoki temperatur, od zaledwie 1°C na początku miesiąca do nawet 13-18°C w drugiej połowie, w połączeniu z wilgotnością powietrza przekraczającą 70%, tworzą idealne warunki dla rozwoju bakterii w oborach. Szczególnie groźnie robi się, gdy wilgotność przekracza 80%. W takich warunkach, jak podaje portal eKrowa, patogeny takie jak Escherichia coli, Streptococcus uberis czy Trueperella pyogenes mnożą się w zastraszającym tempie, rozprzestrzeniając się głównie przez zanieczyszczoną ściółkę. Dodatkowym problemem jest słaba wentylacja, która prowadzi do porannej „mgiełki” w budynku. Ten pozornie niewinny widok oznacza, że stężenie szkodliwego amoniaku może przekraczać 25 ppm, co osłabia drogi oddechowe krów i otwiera wrota dla kolejnych infekcji.

Największym zagrożeniem dla opłacalności produkcji jest jednak podkliniczne zapalenie wymienia, czyli mastitis, które rozwija się po cichu i jest niewidoczne gołym okiem. Jak wynika z danych przytaczanych przez Tygodnik Rolniczy oraz Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka (PFHB), już przekroczenie progu 200 tysięcy komórek somatycznych w mleku obniża wydajność krowy o około 2,5% w skali całej laktacji. Dla stada liczącego 30 sztuk o średniej rocznej wydajności 8500 kg przekłada się to na bardzo konkretną stratę, sięgającą nawet 12 750 kg mleka. Analizy PFHB nie pozostawiają złudzeń: aż 75% wszystkich kosztów związanych z mastitis generują właśnie ciche, podkliniczne stany. Warto przy tym pamiętać, że zaledwie 10% tych kosztów to wydatki na leczenie, a aż 90% to utracone pieniądze z powodu niższej produkcji i konieczności utylizacji mleka w okresie karencji.

Obniżenie komórek somatycznych. Kluczowe zasady higieny i żywienia

Podstawą wiosennej profilaktyki jest konsekwentne dbanie o higienę doju. Dobre praktyki obejmują dezynfekcję strzyków przed dojem przez co najmniej 30-60 sekund, ich staranne osuszenie jednorazowymi ręcznikami papierowymi oraz stosowanie dippingu po udoju. Niezwykle istotna jest także właściwa kolejność dojenia. Krowy z podejrzeniem infekcji lub już zdiagnozowanym mastitis zawsze powinny być dojone na samym końcu, aby nie przenosić groźnych patogenów na zdrowe sztuki. Jak przypomina serwis WMOR, równie ważne jest dbanie o prawidłowe działanie dojarki, w tym utrzymywanie podciśnienia na stabilnym poziomie około 50 kPa. W gospodarstwach, gdzie krowy nie wychodzą na pastwiska, czyli w systemie zero-grazing, rzadka wymiana ściółki, na przykład raz w miesiącu, może zwiększyć ryzyko mastitis nawet sześciokrotnie, a nawet dziewięciokrotnie w porównaniu z regularną wymianą.

Stan zapalny wymienia to dla organizmu krowy ogromne obciążenie energetyczne. Tygodnik Rolniczy informuje, że na potrzeby walki z infekcją układ odpornościowy potrafi zużyć od 30% do nawet 60% dostępnej glukozy. Pod względem energetycznym kosztuje to krowę tyle, ile wyprodukowanie 30 kg mleka dziennie. Ten ogromny deficyt energii bezpośrednio odbija się na problemach z rozrodem, prowadząc do trudności z wykrywaniem rui i obniżając skuteczność inseminacji. Skutecznym wsparciem mogą okazać się probiotyki w diecie. Jak czytamy w publikacji na łamach „Journal of Dairy Science”, ich stosowanie może zwiększyć wydajność laktacji o 6-8%, jednocześnie ograniczając populację niepożądanych bakterii E. coli. Dodatkowo, jak podaje portal Polska Rolna, warto rozważyć suplementację selenem, witaminą E i beta-karotenem, która, zwłaszcza w okresach stresu, może zmniejszyć ryzyko wystąpienia mastitis o 20-30%. Kompleksowe podejście do profilaktyki jest więc najlepszą inwestycją w zdrowie stada i stabilność finansową gospodarstwa.

