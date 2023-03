Hikmet Ersek, były prezes Western Union, dołącza do rady doradczej waterdrop® – spółki, w którą zainwestował Novak Djoković

Hikmet Ersek jest menadżerem z ponad 35-letnim doświadczeniem zdobywanym w globalnych koncernach w branży finansowej i technologicznej. Pod jego kierownictwem Western Union rozszerzył swój globalny zasięg na niemal wszystkie kraje i zakątki świata. Zmienił także model biznesowy Western Union, kierując firmę w stronę cyfryzacji i budując pozycję marki, jako lidera w swojej branży. Ersek pełni funkcję specjalnego doradcy Western Union, a także od lat zaangażowany jest w doradztwo publiczne oraz indywidualne.

Jestem podekscytowany dołączeniem do zespołu firmy waterdrop® w roli specjalnego doradcy i członka rady doradczej – komentuje Hikmet Ersek. – Jestem pod wrażeniem innowacyjnych produktów firmy oraz ich zaangażowania w tworzenie bardziej zrównoważonego środowiska. Cieszę się, że będę mógł doradzać zespołowi waterdrop®, aby przyspieszyć międzynarodową ekspansję firmy i ugruntować pozycję marki w roli lidera, docenianego przez użytkowników na całym świecie.

Globalny rozwój

Szybko rozwijająca się marka waterdrop® działa już w Europie, Singapurze, a od niedawna z sukcesem rozwija się także na rynku amerykańskim. W najbliższych miesiącach firma rozpocznie działalność w kilku kolejnych regionach świata. Waterdrop® chce przyspieszyć swoją ekspansję, żeby ugruntować pozycję globalnego lidera w dziedzinie promowania odpowiedniego nawadniania organizmu.

Jestem zaszczycony, że otrzymaliśmy wsparcie od takiego lidera biznesu, jakim jest Hikmet Ersek – powiedział Martin Murray, CEO & założyciel waterdrop®. – Dzielimy wspólne austriackie korzenie, ale łączy nas także wspólny cel, jakim jest tworzenie bardziej zrównoważonego środowiska i to w skali globalnej. Doświadczenie i wiedza Hikmeta będą nieocenione na nieustannie zmieniającym się rynku napojów, na którym działamy. Cieszymy się z podjęcia współpracy z nim i mamy nadzieję, że pozwoli nam ona zrealizować ambitne cele, które przed sobą stawiamy. Chcemy, by marka waterdrop® była globalnym liderem w kreowaniu trendów w kwestii prawidłowego nawadniania się, a nasze przesłanie "Pij więcej wody", stało się powszechne na całym świecie.

Novak Djoković ambasadorem marki

W połowie stycznia 2023 roku Novak Djokowić dołączył do waterdrop® w roli inwestora i długoterminowego globalnego ambasadora. Marka dba o to, aby światowej klasy turnieje tenisowe dla mężczyzn ATP Tour – Australian Open, French Open, Wimbledon oraz US Open – stały się przestrzenią wolną od plastikowych butelek. Stąd pojawiły się na nich specjalne ławki służące do nawadniania, spełniające funkcję dystrybutora wody pitnej dla zawodników w trakcie trwania meczu. Waterdrop® od 2022 roku jest również oficjalnym partnerem legendarnych zawodów narciarskich Hahnenkamm – jednych z najbardziej wymagających i spektakularnych wyścigów w narciarstwie alpejskim na świecie. Marka podejmuje także ambitne działania na samym rynku napojów, w dziedzinie ochrony środowiska oraz edukacji na temat zdrowych nawyków.

Sonda Czy skorzystasz z programu "Moja woda"? TAK NIE NIE WIEM