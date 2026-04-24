Szok w sypialniach. Ceny prezerwatyw wystrzeliły

Dariusz Brzostek
2026-04-24 10:17

To nie jest żart. Globalny konflikt zaczyna zaglądać ludziom pod kołdrę. Jeszcze niedawno drożało paliwo i jedzenie. Teraz do listy dochodzą prezerwatywy. Największy producent na świecie szykuje podwyżki, a portfele klientów mogą to boleśnie odczuć.

Opakowanie fioletowej prezerwatywy na tle płonących flag USA i Iranu, symbolizujące globalny konflikt i jego wpływ na życie codzienne oraz ceny produktów.

Gigant podnosi ceny

Malezyjski koncern Karex produkuje niemal 5 miliardów prezerwatyw rocznie. To blisko 20 proc. światowej produkcji. Teraz zapowiada jedno: ceny w górę. I to ostro w górę.

Podwyżki mają sięgnąć co najmniej 30 proc. A to oznacza, że drożej zapłacimy za produkty znanych marek dostępnych w Polsce.

Wojna uderza w lateks i siliokon

Co stoi za podwyżkami? Konflikt na Bliskim Wschodzie i problemy z transportem surowców. Kluczowa cieśnina Ormuz została sparaliżowana, a to odbiło się na cenach ropy i dostępności materiałów potrzebnych do produkcji.

A prezerwatywy to nie tylko lateks. Do ich produkcji potrzebne są też substancje ropopochodne m.in. amoniak i silikony. Eksperci nie mają wątpliwości: gdy drożeje ropa, drożeje wszystko.

Wszędzie drożej, także w Polsce

Problem dotyczy nie tylko jednego producenta. Karex dostarcza swoje wyroby największym markom, takim jak Durex czy Trojan. Co to oznacza? Podwyżki cen zobaczymy praktycznie na każdej półce.

Nawet prezerwatywy bezlateksowe nie będą wyjątkiem, gdyż powstają z materiałów na bazie ropy, więc też zdrożeją.

Klienci kupują więcej

Jakby tego było mało, popyt na te produkty rośnie. Szef Karex przyznaje wprost, że od początku roku sprzedaż skoczyła o niemal 30 proc.

Jaki jest powód tak nagłych zmian wśród klientów? Niepewność i konflikty na świecie. Ludzie boją się o przyszłość i wolą nie ryzykować powiększenia rodziny.

Drożeje wszystko, nie tylko prezerwatywy

Niestety, efekt domina już widać. Droższe bilety lotnicze, nawozy, plastik, a nawet hel używany w elektronice. ONZ ostrzega, że ceny żywności też pójdą w górę.

Drożyzna jest szeroko opisywana w mediach społecznościowych. "Jeszcze niedawno drożało paliwo i jedzenie - zaznaczają internauci. Teraz do listy dochodzą prezerwatywy.

Polecany artykuł:

Polska wśród "liderów" deficytu w UE. Podwyżka podatków nieunikniona?
EKG 2026 - Filip Czernicki, prezes Port Polska
Super Biznes SE Google News
Quiz: Czy zdasz maturę 2026 z języka angielskiego?
Pytanie 1 z 20
Choose the correct form: She ___ to school every day.
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PREZERWATYWY
BLISKI WSCHÓD
KONFLIKT ZBROJNY