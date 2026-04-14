Zalando startuje z kampanią "Twój bieg zaczyna się tutaj", aby zachęcić Polaków do aktywności i pokonać wymówki przed bieganiem.

W ramach kampanii odbędą się darmowe Zalando Social Runs w Warszawie (12, 19 i 26 kwietnia), prowadzone przez znanych trenerów i dostosowane do różnych poziomów zaawansowania.

Aż 75% Polaków biega 2-4 razy w tygodniu, traktując to jako "me time", a Zalando chce im pomóc w wyborze odpowiedniego sprzętu.

Dodatkowo, w kwietniu w Browarach Warszawskich działać będzie Zalando Zone z poradami ekspertów i specjalny bajgiel "Finish Line" w kawiarni BAKEN.

Nowa kampania Zalando: Jak platforma chce zachęcić Polaków do biegania?

Każdy biegacz zna ten moment zawahania: zostać na wygodnej kanapie czy jednak wyjść na trening? Jak mówi Małgorzata Sokolik, Head of Marketing CEE w Zalando, właśnie ta krótka walka myśli stała się inspiracją dla nowej kampanii "Twój bieg zaczyna się tutaj". Celem jest pomoc w pokonaniu tej największej bariery, którą często jest po prostu próg własnych drzwi.

- Naszym celem jest zmiana momentu zawahania w konkretne działanie. W Zalando odpowiadamy na nie szerokim wyborem asortymentu dla biegaczy – przygotowanym na każdą pogodę, każdy teren i na każdą wymówkę – wyjaśnia Małgorzata Sokolik.

Idea kampanii opiera się na prostym założeniu: kiedy czujesz się pewnie i dobrze w swoim stroju, wybór biegania staje się łatwiejszy. Potwierdzają to zresztą badania przeprowadzone przez portal Bieganie.pl we współpracy z Zalando. Wynika z nich, że bieganie odgrywa w życiu Polaków coraz ważniejszą rolę. Aż 75 proc. ankietowanych trenuje od dwóch do czterech razy w tygodniu, a ponad 94 proc. określa tę aktywność jako swój "me time" – czyli moment na reset i odcięcie się od codziennych bodźców. Głównym celem, jaki stawia sobie Zalando w ramach nowej kampanii biegowej, jest zamiana tego momentu zawahania w konkretne działanie i zachęcenie do wyjścia z domu.

Zalando Social Runs: Gdzie i kiedy odbędą się wspólne treningi w Warszawie?

Wspomniane badanie pokazało jeszcze jedną ciekawą rzecz: choć dla 70 proc. biegaczy społeczność jest kluczowa, większość z nich nie angażuje się w formalne kluby biegowe. Często barierą jest presja, obawa przed oceną czy zbyt wysoki poziom zaawansowania grupy. Zalando postanowiło odpowiedzieć na tę potrzebę w bardzo bezpośredni sposób.

Zalando Social Runs to cykl trzech darmowych, grupowych treningów biegowych w Warszawie, które odbędą się 12, 19 i 26 kwietnia. Formuła jest prosta: bez presji i bez oceniania, po prostu wspólne bieganie dla przyjemności. Podczas każdego spotkania uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy o różnym poziomie zaawansowania, więc nikt nie musi się martwić, że nie da rady.

Zapisy na biegi ruszają stopniowo na stronie Bieganie.pl. Każdy trening poprowadzi inny duet znanych trenerów:

12 kwietnia: Kasia Żbikowska i Jan Boniecki

19 kwietnia: Gabriela Czarska i Marcin Sałata

26 kwietnia: Joanna Jóźwik i Oswald Rodrigo Pereira

To świetna okazja, żeby nie tylko pobiegać w dobrym towarzystwie, ale też poznać i potrenować pod okiem profesjonalistów.

Nie tylko bieganie. Co jeszcze przygotowano w ramach akcji?

Kampania Zalando to coś więcej niż tylko wspólne treningi. Platforma przygotowała dodatkowe atrakcje, które mają kompleksowo wspierać biegaczy – zarówno tych początkujących, jak i bardziej doświadczonych.

Dla wszystkich zainteresowanych tematem biegania w Warszawie, Zalando przygotowało także specjalną strefę w kawiarni BAKEN w Browarach Warszawskich, gdzie będzie można uzyskać porady ekspertów. W każdą niedzielę kwietnia, w godzinach 9:00–13:00, będzie tam działać Zalando Zone. Na miejscu eksperci pomogą dobrać odpowiednie buty biegowe na nadchodzący sezon. Dostępne będą modele takich marek jak adidas, Nike, New Balance, ASICS, Hoka czy Saucony. Wszystko bez skomplikowanego, technicznego języka – po prostu praktyczne wsparcie w wyborze sprzętu.

Na koniec zostaje nagroda za wysiłek. We współpracy z kucharzem i twórcą internetowym Mariuszem Macem, w kawiarni BAKEN pojawi się specjalna pozycja w menu. Bajgiel "Finish Line" to zestaw śniadaniowy stworzony dla tych, którzy zamiast zostać w łóżku, wybrali ruch. Będzie dostępny od 11 kwietnia do 3 maja jako idealna propozycja na posiłek przed lub po treningu.

