CD Projekt RED i Commodore zaskakują współpracą, prezentując Commodore 77 – komputer C64 Ultimate w futurystycznej stylistyce Night City.

Komputer Commodore 77 to w pełni funkcjonalna maszyna bazująca na C64 Ultimate z układem FPGA, zaprojektowana tak, by wyglądała jak z Night City.

Kupując Commodore 77, otrzymasz ekskluzywne demo Cyberpunka 2077 na kartridżu Arasaka, które rozszerzy uniwersum gry i nie będzie dostępne nigdzie indziej.

Premiera Commodore 77 zaplanowana jest na początek 2027 roku, a jego cena to około 1845 zł (z podatkami i dostawą do Polski), co czyni go unikatowym, pierwszym tego typu projektem dla Commodore.

Niezwykła współpraca CD Projekt RED i Commodore

Tegoroczne targi Gamescom obfitowały w liczne zapowiedzi, jednak niewiele z nich było tak zaskakujących jak ta. Polskie studio deweloperskie połączyło siły z legendarną marką Commodore, by stworzyć coś wyjątkowego dla fanów retro-technologii i futurystycznego świata Night City. To historyczny moment, ponieważ jest to pierwsze od 68 lat partnerstwo sprzętowe Commodore związane z konkretną franczyzą. Wśród wielu zapowiedzi na Gamescom, współpraca CD Projekt RED i Commodore w celu stworzenia komputera Commodore 77 jest jedną z najbardziej nietypowych. Efektem jest nie tylko gadżet, ale w pełni funkcjonalny komputer, który przenosi estetykę Cyberpunka 2077 na kultową platformę.

Cyberpunk 2077: najbardziej szokujące momenty gry

Jak wygląda i co potrafi Commodore 77?

Commodore 77 to współczesna interpretacja kultowego Commodore 64, zamknięta w obudowie, która wygląda, jakby została wyciągnięta prosto z biurka netrunnera. Charakterystyczna, żółta obudowa została celowo postarzana, a na jej powierzchni umieszczono graffiti i naklejki nawiązujące do świata gry. Całość uzupełnia metalowa płytka nad klawiszami funkcyjnymi oraz przydymiona, półprzezroczysta podstawa, przez którą widać diody LED reagujące na muzykę. Nie zabrakło też turkusowego podświetlenia i specjalnego ekranu startowego. Commodore 77 to w pełni funkcjonalny komputer oparty na układzie FPGA, który jest zgodny z ponad 99,9 proc. gier i akcesoriów do oryginalnego C64. Sercem maszyny jest procesor AMD Artix XC7A100T, pozwalający osiągnąć taktowanie do 77 MHz, podczas gdy oryginał pracował z częstotliwością zaledwie ok. 1 MHz.

Rumor has it there's new hardware moving through Night City.Watch the Commodore 77 come to life, hand-painted by the artists at AK Studio in an exclusive collaboration with the Cyberpunk 2077 and @commodoreofcl teams.Inspired by Cyberpunk 2077 and built on the legendary… pic.twitter.com/4e3bUjgfNb— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) August 26, 2026

Ekskluzywne demo dla Commodore 77 i cena

Poza unikalnym wyglądem i ulepszonymi podzespołami, Commodore 77 oferuje coś, co z pewnością przyciągnie uwagę fanów gry. Najciekawszym elementem zestawu dla fanów uniwersum jest jednak ekskluzywne demo, które ma rozszerzać lore Cyberpunka i będzie dostępne wyłącznie dla nabywców komputera. Za jego stworzenie odpowiada polska grupa demoscenowa Arise, a ścieżkę dźwiękową skomponował znany twórca muzyki chiptune, LukHash. Program zostanie dostarczony na specjalnym kartridżu stylizowanym na shard korporacji Arasaka. W pudełku znajdzie się również zestaw dodatków: kolekcjonerskie naklejki, przypinki, instrukcja użytkownika oraz programy BASIC inspirowane grą.

Cena samego komputera została ustalona na 377 dolarów, co w przeliczeniu daje ok. 1390 zł. Należy jednak doliczyć koszty wysyłki do Polski (30 dolarów) oraz podatek (93,61 dolara). Całkowity koszt zakupu Commodore 77 dla klienta z Polski wynosi więc 500,61 dolara, czyli około 1845 zł, a jego premiera zaplanowana jest na początek 2027 roku.