Nowe komputery rowerowe Garmin Edge Explore 3 i 3 Plus to ulepszona nawigacja z inteligentnym planowaniem tras oraz zaawansowane funkcje bezpieczeństwa dla każdego rowerzysty.

Model Edge Explore 3 Plus wyróżnia się wbudowanym głośnikiem i mikrofonem, umożliwiając sterowanie głosem, komunikację oraz odczytywanie wskazówek nawigacyjnych bez odrywania rąk od kierownicy.

Urządzenia oferują unikalne funkcje nawigacyjne, takie jak warianty trasy, punkty POI oraz ostrzeżenia od społeczności o zagrożeniach, np. dziurach czy zamkniętych drogach.

Dostępne od 1719 zł, nowe Edge Explore 3 i 3 Plus są przeznaczone dla szerokiego grona rowerzystów, od codziennych dojazdów po weekendowe wycieczki, oferując do 48 godzin pracy na baterii.

Garmin Edge Explore 3: co to za sprzęt i dla kogo?

Garmin, znany producent nawigacji i elektroniki sportowej, 3 listopada 2026 roku zaprezentował dwa nowe urządzenia dla rowerzystów. Mowa o komputerach rowerowych Edge Explore 3 i Edge Explore 3 Plus. To sprzęt, który ma sprawić, że jazda na rowerze – czy to do pracy, czy na weekendowej wycieczce – będzie prostsza, bezpieczniejsza i bardziej świadoma. Oba modele wyposażono w czytelny ekran dotykowy, zaawansowane mapy i funkcje treningowe.

Jak wyjaśnia wiceprezes Garmin ds. sprzedaży i marketingu konsumenckiego Susan Lyman, nowe komputery są skierowane do szerokiego grona odbiorców.

Rowerzyści na każdym poziomie zaawansowania mogą polegać na komputerach Edge Explore 3 – niezależnie od tego, czy wybierają się na weekendową przejażdżkę, dojeżdżają rowerem do pracy, czy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z aktywnością fizyczną.

Największą różnicą między modelami jest to, że droższy Edge Explore 3 Plus posiada wbudowany głośnik i mikrofon, co otwiera zupełnie nowe możliwości komunikacji bez odrywania rąk od kierownicy.

Jak działa głośnik i mikrofon w Garmin Edge Explore 3 Plus?

To właśnie ta funkcja najbardziej wyróżnia model z "plusem". Dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi rowerzysta może obsługiwać urządzenie za pomocą komend głosowych. Wystarczy powiedzieć, czego potrzebujemy – czy to wyznaczenia nowej trasy, sprawdzenia statystyk jazdy, czy zgłoszenia zagrożenia na drodze, np. dziury w asfalcie.

To nie wszystko. Integracja z aplikacją Garmin Messenger pozwala wysyłać i odbierać wiadomości głosowe, co jest znacznie bezpieczniejsze niż pisanie SMS-ów w trakcie jazdy. Głośnik odczyta nam na głos wskazówki nawigacyjne, statystyki z treningu, a nawet posłuży jako elektroniczny dzwonek, którym ostrzeżemy pieszych. Koniec z nerwowym szukaniem przycisków i odrywaniem wzroku od drogi.

Lepsza nawigacja rowerowa i trening? Co jeszcze oferują nowe komputery?

Oba modele, zarówno podstawowy, jak i Plus, stawiają na intuicyjną i inteligentną nawigację. Ulepszona nawigacja rowerowa to jeden z kluczowych elementów obu urządzeń, który ma pomóc odkrywać nowe trasy i unikać utrudnień. Garmin wprowadził tu kilka ciekawych rozwiązań:

Warianty trasy: Przed startem urządzenie pokaże kilka opcji dojazdu, uwzględniając czas, przewyższenia czy nawet typ roweru.

Przed startem urządzenie pokaże kilka opcji dojazdu, uwzględniając czas, przewyższenia czy nawet typ roweru. Punkty na trasie: Można z góry zaznaczyć ważne miejsca, jak kawiarnie czy stacje naprawcze, a komputer poinformuje, kiedy będziemy się do nich zbliżać.

Można z góry zaznaczyć ważne miejsca, jak kawiarnie czy stacje naprawcze, a komputer poinformuje, kiedy będziemy się do nich zbliżać. Ostrzeżenia od społeczności: Urządzenie pobiera informacje od innych użytkowników Garmina o zagrożeniach, takich jak dziury, zamknięte drogi czy nawet agresywne zwierzęta.

Urządzenie pobiera informacje od innych użytkowników Garmina o zagrożeniach, takich jak dziury, zamknięte drogi czy nawet agresywne zwierzęta. Free Flow Routing: Funkcja ta stara się wyznaczać trasy z jak najmniejszą liczbą skrzyżowań i postojów, aby jazda była bardziej płynna.

Nowością są też darmowe plany treningowe Garmin Cycling Coach, które dostosowują ćwiczenia do naszej kondycji i celów. Urządzenia są też kompatybilne z rowerami elektrycznymi (systemy Bosch i Shimano), pokazując na ekranie poziom naładowania baterii. Ciekawostką jest funkcja liczenia ograniczonej emisji CO₂, która pokazuje, jak jazda rowerem do pracy wpływa na nasz ślad węglowy. Do tego dochodzi długi czas pracy na baterii – do 16 godzin w modelu Edge Explore 3 i do 48 godzin w trybie oszczędzania energii.

Ile kosztuje Garmin Edge Explore 3 i kiedy będzie dostępny?

Nowe komputery rowerowe Garmin są już dostępne w sprzedaży. Sugerowana cena detaliczna za model podstawowy Garmin Edge Explore 3 wynosi 1719 zł. Wersja z dodatkowymi funkcjami głosowymi, czyli Garmin Edge Explore 3 Plus, to wydatek rzędu 2149 zł.

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