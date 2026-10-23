- Nowe komputery rowerowe Garmin Edge Explore 3 i 3 Plus to ulepszona nawigacja z inteligentnym planowaniem tras oraz zaawansowane funkcje bezpieczeństwa dla każdego rowerzysty.
- Model Edge Explore 3 Plus wyróżnia się wbudowanym głośnikiem i mikrofonem, umożliwiając sterowanie głosem, komunikację oraz odczytywanie wskazówek nawigacyjnych bez odrywania rąk od kierownicy.
- Urządzenia oferują unikalne funkcje nawigacyjne, takie jak warianty trasy, punkty POI oraz ostrzeżenia od społeczności o zagrożeniach, np. dziurach czy zamkniętych drogach.
- Dostępne od 1719 zł, nowe Edge Explore 3 i 3 Plus są przeznaczone dla szerokiego grona rowerzystów, od codziennych dojazdów po weekendowe wycieczki, oferując do 48 godzin pracy na baterii.
Garmin Edge Explore 3: co to za sprzęt i dla kogo?
Garmin, znany producent nawigacji i elektroniki sportowej, 3 listopada 2026 roku zaprezentował dwa nowe urządzenia dla rowerzystów. Mowa o komputerach rowerowych Edge Explore 3 i Edge Explore 3 Plus. To sprzęt, który ma sprawić, że jazda na rowerze – czy to do pracy, czy na weekendowej wycieczce – będzie prostsza, bezpieczniejsza i bardziej świadoma. Oba modele wyposażono w czytelny ekran dotykowy, zaawansowane mapy i funkcje treningowe.
Jak wyjaśnia wiceprezes Garmin ds. sprzedaży i marketingu konsumenckiego Susan Lyman, nowe komputery są skierowane do szerokiego grona odbiorców.
Rowerzyści na każdym poziomie zaawansowania mogą polegać na komputerach Edge Explore 3 – niezależnie od tego, czy wybierają się na weekendową przejażdżkę, dojeżdżają rowerem do pracy, czy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z aktywnością fizyczną.
Największą różnicą między modelami jest to, że droższy Edge Explore 3 Plus posiada wbudowany głośnik i mikrofon, co otwiera zupełnie nowe możliwości komunikacji bez odrywania rąk od kierownicy.
Jak działa głośnik i mikrofon w Garmin Edge Explore 3 Plus?
To właśnie ta funkcja najbardziej wyróżnia model z "plusem". Dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi rowerzysta może obsługiwać urządzenie za pomocą komend głosowych. Wystarczy powiedzieć, czego potrzebujemy – czy to wyznaczenia nowej trasy, sprawdzenia statystyk jazdy, czy zgłoszenia zagrożenia na drodze, np. dziury w asfalcie.
To nie wszystko. Integracja z aplikacją Garmin Messenger pozwala wysyłać i odbierać wiadomości głosowe, co jest znacznie bezpieczniejsze niż pisanie SMS-ów w trakcie jazdy. Głośnik odczyta nam na głos wskazówki nawigacyjne, statystyki z treningu, a nawet posłuży jako elektroniczny dzwonek, którym ostrzeżemy pieszych. Koniec z nerwowym szukaniem przycisków i odrywaniem wzroku od drogi.
Lepsza nawigacja rowerowa i trening? Co jeszcze oferują nowe komputery?
Oba modele, zarówno podstawowy, jak i Plus, stawiają na intuicyjną i inteligentną nawigację. Ulepszona nawigacja rowerowa to jeden z kluczowych elementów obu urządzeń, który ma pomóc odkrywać nowe trasy i unikać utrudnień. Garmin wprowadził tu kilka ciekawych rozwiązań:
- Warianty trasy: Przed startem urządzenie pokaże kilka opcji dojazdu, uwzględniając czas, przewyższenia czy nawet typ roweru.
- Punkty na trasie: Można z góry zaznaczyć ważne miejsca, jak kawiarnie czy stacje naprawcze, a komputer poinformuje, kiedy będziemy się do nich zbliżać.
- Ostrzeżenia od społeczności: Urządzenie pobiera informacje od innych użytkowników Garmina o zagrożeniach, takich jak dziury, zamknięte drogi czy nawet agresywne zwierzęta.
- Free Flow Routing: Funkcja ta stara się wyznaczać trasy z jak najmniejszą liczbą skrzyżowań i postojów, aby jazda była bardziej płynna.
Nowością są też darmowe plany treningowe Garmin Cycling Coach, które dostosowują ćwiczenia do naszej kondycji i celów. Urządzenia są też kompatybilne z rowerami elektrycznymi (systemy Bosch i Shimano), pokazując na ekranie poziom naładowania baterii. Ciekawostką jest funkcja liczenia ograniczonej emisji CO₂, która pokazuje, jak jazda rowerem do pracy wpływa na nasz ślad węglowy. Do tego dochodzi długi czas pracy na baterii – do 16 godzin w modelu Edge Explore 3 i do 48 godzin w trybie oszczędzania energii.
Ile kosztuje Garmin Edge Explore 3 i kiedy będzie dostępny?
Nowe komputery rowerowe Garmin są już dostępne w sprzedaży. Sugerowana cena detaliczna za model podstawowy Garmin Edge Explore 3 wynosi 1719 zł. Wersja z dodatkowymi funkcjami głosowymi, czyli Garmin Edge Explore 3 Plus, to wydatek rzędu 2149 zł.