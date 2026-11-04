• GEEKtech 2026 w Poznaniu to największa konferencja IT w zachodniej Polsce, która zgromadziła ponad 900 ekspertów, dyskutujących o przyszłości technologii.

GEEKtech 2026 w Poznaniu to największa konferencja IT w zachodniej Polsce, która zgromadziła ponad 900 ekspertów, dyskutujących o przyszłości technologii. • Tematyka konferencji była niezwykle zróżnicowana, obejmując zarówno zaawansowaną sztuczną inteligencję (np. polski model Bielik), jak i praktyczne aspekty prowadzenia firmy, takie jak kontrole ZUS.

Tematyka konferencji była niezwykle zróżnicowana, obejmując zarówno zaawansowaną sztuczną inteligencję (np. polski model Bielik), jak i praktyczne aspekty prowadzenia firmy, takie jak kontrole ZUS. • Na scenie wystąpili światowej klasy eksperci (m.in. programista "Psyho" i Megan Friedenberg z Disneya) oraz przedstawiciele rządu, w tym Ministra Edukacji Barbara Nowacka.

Na scenie wystąpili światowej klasy eksperci (m.in. programista "Psyho" i Megan Friedenberg z Disneya) oraz przedstawiciele rządu, w tym Ministra Edukacji Barbara Nowacka. • Konferencja była również platformą dla biznesu: firma AMD ogłosiła plany potrojenia zatrudnienia w Polsce, a startupy prezentowały swoje pomysły inwestorom.

GEEKtech 2026: Największa taka konferencja w zachodniej Polsce

Choć formalnie to tylko jedna ze ścieżek tematycznych w ramach Game Industry Conference (GIC), GEEKtech rozrósł się do rangi osobnego, potężnego wydarzenia. W praktyce to obecnie największa konferencja poświęcona technologii, IT i startupom w zachodniej Polsce. Skala robi wrażenie: 43 sesje, ponad 60 prelegentów z dziewięciu krajów i blisko 900 unikalnych uczestników, którzy wypełnili sale wykładowe.

To pokazuje, jak wielkie jest zapotrzebowanie na miejsce, gdzie specjaliści od programowania, cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji mogą po prostu spotkać się i porozmawiać. Co ważne, spora część wykładów (35 z 43) odbywała się po angielsku, co podkreśla międzynarodowy charakter imprezy. Niektóre sesje były nawet dostępne za darmo, w ramach otwartego wstępu.

Od sztucznej inteligencji po kontrole ZUS. O czym rozmawiano?

Program konferencji był niezwykle zróżnicowany. Z jednej strony poruszano tematy bardzo przyziemne, z którymi mierzy się każda firma technologiczna w kraju. Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Izby Administracji Skarbowej i ZUS-u wprost mówili o najczęstszych błędach wykrywanych podczas kontroli firm, które współpracują ze specjalistami w modelu B2B.

Z drugiej strony nie brakowało tematów z absolutnej czołówki technologicznej. Jednym z gorących tematów była oczywiście sztuczna inteligencja w Polsce, w tym prezentacja polskiego modelu językowego Bielik i jego rosnącego ekosystemu. Dyskutowano też o nowym standardzie języka programowania C++26, sposobach na ochronę kodu pisanego z pomocą AI czy o tym, jak reagować na atak hakerski typu ransomware w ciągu pierwszych 72 godzin.

Gwiazdy technologii i polski rząd na jednej scenie

Na scenach GEEKtech 2026 pojawili się ludzie, których głos w branży naprawdę się liczy. Jednym z nich był legendarny programista o pseudonimie Psyho, który w 2025 roku zasłynął pokonaniem agenta AI od OpenAI w światowym finale konkursu programistycznego. W Poznaniu tłumaczył, dlaczego jego zdaniem maszyny wkrótce przejmą nawet najtrudniejsze zadania zarezerwowane dziś dla ludzi.

Swoje wystąpienia mieli też Guy Davidson, szef komitetu standaryzującego język C++, oraz Megan Friedenberg z Walt Disney Imagineering, która pokazała, jak zaawansowana grafika komputerowa tworzy iluzję w jednej z najpopularniejszych atrakcji w parkach Disneya. Co ważne, na konferencji pojawiła się także ministra edukacji w rządzie Donalda Tuska, Barbara Nowacka. Ministra Barbara Nowacka rozmawiała z ekspertami o cyfrowym bezpieczeństwie dzieci oraz o szansach i zagrożeniach związanych z unijnymi regulacjami, takimi jak akt o usługach cyfrowych (DSA).

Co dalej z GEEKtech? AMD szuka ludzi, a startupy pieniędzy

Konferencja IT w Poznaniu stała się też miejscem, gdzie biznes spotyka się z nowymi talentami i pomysłami. Generalny sponsor wydarzenia, firma AMD, nie ukrywał, że przyjechał do Polski w konkretnym celu. Ten gigant, jeden z największych producentów procesorów na świecie, chce w ciągu dwóch lat potroić swoje zatrudnienie w naszym kraju z około 100 do 300 inżynierów. Szuka głównie specjalistów od grafiki, których umiejętności są dziś kluczowe nie tylko w grach, ale też przy rozwoju sztucznej inteligencji.

Swoją szansę dostały też młode firmy. W ramach GEEK Startups Zone dziewięć startupów miało zaledwie pięć minut, by zaprezentować swoje pomysły przed panelem inwestorów i ekspertów. To pokazuje, że GEEKtech to nie tylko wykłady, ale realna platforma do rozwoju biznesu. Organizatorzy już zapowiedzieli, że kolejna edycja odbędzie się w Poznaniu w dniach 27-30 października 2027 roku.