Inauguracja projektu „Programowanie = Nasz Drugi Język”

Polacy są najlepszymi programistami na świecie – współtworzą najbardziej innowacyjne spółki, konsekwentnie prowadzą w wynikach najważniejszej międzynarodowej Olimpiady Informatycznej ACM ICPC. To bogactwo naturalne, które może pozwolić Polsce wyprzedzić inne kraje w dobie rewolucji AI i awansować nawet do 10 najbogatszych krajów na świecie. Pomysłodawcą tej społecznej inicjatywy jest Miron Mironiuk, założyciel i CEO Cosmose AI.

„Musimy myśleć o programowaniu nie jako o zawodzie, ale jako o fundamentalnej umiejętności. 200 lat temu tylko 10 proc. dorosłych potrafiło czytać i pisać. I teraz proszę sobie wyobrazić, że byłby jeden kraj, który szkoli całe społeczeństwo w błyskawicznym tempie. Na całym świecie tylko 10 proc. dorosłych potrafi czytać i pisać, a w tym jednym kraju aż połowa. Nietrudno przewidzieć wpływ na jego rozwój. Nagle ludzie mogą się szybciej komunikować, łatwiej uczyć i efektywniej pracować. Tak samo będzie z programowaniem i Polska ma największą szansę, żeby być tym pierwszym krajem, który prześcignie inne. Wymaga to jednak mocnej korekty kursu i strategicznego podejścia do tematu” – mówi Miron Mironiuk, pomysłodawca programu.

Każdy nauczyciel biorący udział w programie dostanie miesięczne stypendium przez cały rok szkolny, a dodatkowo 30 proc. najbardziej wyróżniających się nauczycieli otrzyma nagrody w drugim semestrze. Fundatorem stypendiów i nagród jest Państwowy Instytut Badawczy NASK. Łączna kwota fundowanych stypendiów wynosi 900 tys. PLN. NASK jest jednostką, która zgodnie ze swoją misją działa na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego,

Podstawą programu pilotażowego jest takie przygotowanie nauczycieli, żeby z pewną pomocą merytoryczną i techniczną byli w stanie samodzielnie prowadzić lekcje. Program pilotażowy, przez który przejdą nauczyciele ze swoimi klasami przygotowany jest tak, by każdy uczeń mógł się rozwijać i budować umiejętności programistyczne w możliwym dla siebie tempie, na możliwie najwyższym dla siebie poziomie.

„Programowanie to jedna z najbardziej pożądanych umiejętności w dzisiejszych czasach. To właśnie programiści tworzą technologię i nadają jej przyszłość. Umiejętność pisania kodu pozwala wejść do nowego świata technologii, w którym mamy możliwość robienia wielkich rzeczy dla siebie i dla innych: tworzenia oprogramowania, stron internetowych czy też aplikacji” – podkreśla minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

„W Państwowym Instytucie Badawczym NASK przykładamy dużą wagę do wspierania rozwoju informatycznych zainteresowań młodzieży. Prowadzimy Program Stypendialny Olimpiady Informatycznej, który oprócz finansowania stypendiów dla laureatów Olimpiady Informatycznej stanowi też wsparcie dla zwycięzców międzynarodowych konkursów informatycznych, czy Mistrzostw Polski Szkół Średnich w Programowaniu Zespołowym. Program Stypendialny obejmuje również nauczycieli wybitnych uczniów. W roku szkolnym 2022/2023 10-miesięczne stypendia otrzymało 25 nauczycieli oraz 48 laureatów XXX Olimpiady Informatycznej. Dlatego chętnie włączamy się w nowy program kursów dla nauczycieli, który podniesie ich kompetencje w zakresie nauczania programowania” – podkreśla Wojciech Pawlak, Dyrektor NASK.

