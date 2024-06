Spis treści

Dbaj o port ładowania

Port ładowania laptopa jest niezwykle ważnym elementem wyposażenia. Jeśli uszkodzisz port, nie będzie możliwości zapewnienia zasilania laptopa. Żeby zminimalizować ryzyko uszkodzenia, nie chodź z ładowarką podłączoną do laptopa. Jeśli przypadkowo upuścisz laptopa i spadnie on na wtyczkę ładującą, powstająca siła może wygiąć wtyczkę lub uszkodzić port ładowania.

Najpierw podłącz ładowarkę do laptopa, a następnie do ściany

W dzisiejszych czasach ryzyko szkodliwego skoku napięcia jest bardzo mało prawdopodobne, ale jeśli chodzi o zdrowie laptopa, zawsze lepiej jest zachować ostrożność, niż później żałować. Podłączając najpierw ładowarkę do laptopa, minimalizujesz ryzyko przepięcia, które uszkodzi płytę główną.

Gdy laptop będzie w pełni naładowany, odłącz ładowarkę

Wyrażenie „wykorzystaj albo strać” to świetny sposób na zapamiętanie, jeśli chodzi o maksymalizację żywotności baterii laptopa. Pomyśl o pojemności baterii jak o zbiorniku paliwa. Gdy jest w pełni naładowany, zbiornik jest pełny. Po uruchomieniu komputera „zbiornik” zaczyna się wyczerpywać. Oto różnica. Jeśli napełnisz bak samochodu po kilku godzinach jazdy, Twój samochód nie odczuje różnicy. To po prostu trwa. Gdy po kilku godzinach pracy zaczniesz ładować komputer, energia znajdująca się jeszcze w akumulatorze nie będzie miała szansy zostać wykorzystana. Może to nie wydawać się wielkim problemem, ale podobnie jak mięsień, który kurczy się, gdy nie ćwiczysz, tak pojemność akumulatora maleje, gdy nie poddajesz go pełnemu cyklowi ładowania. Żeby zapewnić regularne działanie baterii, zalecamy odłączenie ładowarki od laptopa zaraz po całkowitym naładowaniu.

Postępuj zgodnie z zasadą ładowania 20/80

Po odłączeniu w pełni naładowanego laptopa od źródła ładowania zaczekaj, aż poziom naładowania baterii osiągnie 20%, zanim podłączysz go ponownie. Następnie ładuj laptop, aż nie osiągnie 80% naładowania, a następnie odłącz ładowarkę. Przestrzeganie tego cyklu wydłuży żywotność baterii.

Zamykaj aplikacje lub programy, jeśli z nich nie korzystasz

Wszyscy to robimy. Najpierw otwierasz przeglądarkę, a w między czasie uruchamia się w tle kilka nie potrzebnych nam w tym momencie programów, które potęgują zużycie baterii w naszym laptopie. W ciągu kilku krótkich minut sprzęt wykonał mnóstwo pracy, a to wszystko wpływa na to, jak długo wytrzyma bateria. Pamiętaj, zamykaj niepotrzebne aplikacje lub ustaw, aby te nie otwierały się zaraz po uruchomieniu laptopa.

Dbaj o ładowarkę i przewody

Jeśli ładowarka nie działa, laptop też nie. Pomimo swojego wytrzymałego wyglądu ładowarka jest delikatnym urządzeniem, które może łatwo pęknąć. Uważaj, aby nigdy nie podłączać uszkodzonej ładowarki do sprzętu.

