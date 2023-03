Nowa platforma wideo i 1 000 000 złotych dla twórców. Rusza Betclic Studios

Nowość na TikToku. Rusza nowy projekt Clover. Co to oznacza dla użytkowników?

Nowe otwarcie w polskiej dokumentalistyce

Betclic Studios jest miejscem, do którego powinien zajrzeć każdy, kto lubi dobre, prawdziwe historie. Na platformie dostępne są filmy dokumentalne, które mają inspirować. To bezprecedensowy projekt w polskiej filmografii, bo w jego tworzeniu może brać udział każdy. W ramach inicjatywy Betclic przygotował specjalny fundusz wsparcia dla młodych twórców wynoszący aż 1 milion złotych. Pieniądze te czekają na osoby, które za pośrednictwem platformy zgłoszą swój własny, ciekawy, oryginalny pomysł na produkcję wideo.

Nie muszą to być profesjonalni twórcy filmowi – Betclic wesprze każdego, kto wyróżni się ciekawą koncepcją i brakuje mu pieniędzy na jego realizację. Powstałe w ten sposób produkcje będą miały szansę na debiut na platformie Betclic Studios. – Program grantowy to szansa nie tylko dla utalentowanych reżyserów, ale także dla internetowych twórców wideo z ciekawymi pomysłami do wdrożenia. Ważna jest dla nas dobra koncepcja oraz determinacja, by, podobnie jak bohaterzy Betclic Studios, wybrać swój kurs i dążyć do celu – mówi Bartłomiej Płoskonka, Country Manager Polska w Betclic.

Pierwsze polskie produkcje Betclic Studios

Pierwszy film dostępny na platformie opowiada historię Marka „Looneya” Rybowskiego. To jeden z najbardziej znanych obecnie artystów graffiti w Polsce, o którym mówi się, że „pokolorował” Gdańsk. Film pokazuje drogę, którą Rybowski przeszedł, by z ulicy, gdzie zaczynał swoją przygodą, dotrzeć do największych galerii sztuki w Polsce i zagranicą. Wyjątkowe murale jego autorstwa zdobią dziś ściany i elewacje budynków w całym kraju, a Rybowski jest inspiracją dla wielu twórców młodego pokolenia. Każda z produkcji Betclic Studios przedstawiać będzie inny temat. Zawsze będą to jednak ciekawe historie. W kolejnym z filmów poznamy życie Rafała „Lipka” Lipińskiego, jednego z najlepszych dunkerów na świecie, czterokrotnego mistrza świata we wsadach i uczestnika wielu konkursów i turniejów FIBA, m.in. w Paryżu, Miami czy Stambule.

Dzięki miłości do koszykówki, bohater filmu nie tylko dotarł na szczyt swojej dyscypliny, ale również odkrył w sobie zupełnie nową, zaskakującą pasję – pasję do pomagania innym, z czym wiąże swoją przyszłość. Równie ciekawie zapowiada się historia Soni Truszkowskiej. Polka znana jako SONYA DXB jeszcze kilka lat temu chciała zwiedzić świat jako stewardessa. Dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych, polskich DJ-ek. Ma za sobą trasy koncertowe w Europie, Indiach, Indonezji oraz w Afryce i obu Amerykach, a na co dzień mieszka i gra w Dubaju. Oprócz rodzimych produkcji na platformie Betclic Studios dostępne są międzynarodowe produkcje m.in. z Włoch, Portugalii i Francji.

Betclic inwestuje w świat filmu

Betclic Studios to nie jedyna inicjatywa marki w sektorze filmowym. Firma rozpoczęła współpracę z Papaya New Directors. Organizatorzy konkursu już od dekady umożliwiają młodym reżyserom bezpośrednie wejście do zawodu w branży filmowej, reklamowej i kreatywnej. W ramach współpracy utalentowani twórcy stworzą dla Betclic aż osiem filmów konkursowych. Będą to nie tylko produkcje reklamowe, ale również filmy dokumentalne i teledysk.Betclic Studios obejmuje swoim działaniem wszystkie rynki bukmachera Betclic. Na stronie studios.betclic.com znajdziemy produkcje z polski, a także Portugalii czy Francji.

Sonda Lubisz filmy i seriale oparte na rodzinnych intrygach? Tak, zawsze jest ciekawie Nie, nie lubię, gdy rodzina jest skłócona, nawet w serialu