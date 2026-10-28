Seria smartfonów vivo X500 Pro, w tym model Pro Max, debiutuje w Polsce, oferując aparat 200 MP ZEISS z potężnym teleobiektywem do profesjonalnej fotografii mobilnej.

Smartfony wyposażono w technologię LOFIC dla doskonałych zdjęć w trudnym oświetleniu oraz możliwość nagrywania kinowych filmów 4K w 240 klatkach na sekundę.

Za płynne działanie odpowiada procesor MediaTek Dimensity 9600 Pro, jasne ekrany ZEISS Master Color Display oraz baterie do 6750 mAh z szybkim ładowaniem 90W.

Polskie ceny zaczynają się od 5999 zł, a na start przygotowano atrakcyjne promocje, pozwalające zaoszczędzić nawet do 2250 zł

Premiera i kluczowe cechy nowej serii vivo X500 Pro

W 2026 roku rynek smartfonów staje się coraz bardziej konkurencyjny, ale vivo po raz kolejny pokazuje, że ma asa w rękawie. Europejska premiera vivo X500 Pro to wydarzenie, na które czekali fani mobilnej fotografii. Firma zaprezentowała dwa modele: bardziej kompaktowy vivo X500 Pro oraz jego potężniejszego brata, vivo X500 Pro Max. Oba urządzenia powstały w ścisłej współpracy z legendarną marką ZEISS, co od razu zapowiada bezkompromisową jakość zdjęć.

Główny cel, jaki przyświecał twórcom, był prosty: dać użytkownikom narzędzie, które poradzi sobie w każdych warunkach. Niezależnie od tego, czy chcesz zrobić zdjęcie z wakacji, nagrać dynamiczny film z meczu, czy uchwycić koncert ulubionego artysty z dalekiej odległości. Przy okazji premiery telefonów, vivo pokazało też nowe słuchawki: douszne vivo Buds Ultra, nauszne vivo Headphones Studio oraz nietypowe vivo Buds Clip.

Aparat, który ma zrewolucjonizować zdjęcia i wideo w smartfonach

Sercem nowej serii jest aparat, a konkretnie możliwości, jakie oferuje teleobiektyw. W modelu vivo X500 Pro Max zastosowano potężny teleobiektyw ZEISS APO o rozdzielczości 200 MP, który ma pozwolić na robienie ostrych zdjęć z ogromnej odległości. To coś, co do niedawna było zarezerwowane dla profesjonalnych aparatów z wymienną optyką. Dzięki niemu fotografowanie dzikiej przyrody, detali architektury czy wydarzeń sportowych wchodzi na zupełnie nowy poziom.

Oba modele, zarówno Pro, jak i Pro Max, wyposażono w technologię LOFIC w aparacie głównym. Co to oznacza w praktyce? Koniec z przepalonym niebem na zdjęciach robionych pod słońce. Smartfon lepiej radzi sobie z kontrastowymi scenami, zachowując szczegóły zarówno w bardzo jasnych, jak i ciemnych częściach kadru.

Dla prawdziwych entuzjastów przygotowano coś jeszcze. Do modelu X500 Pro Max można dokupić specjalny telekonwerter vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra, który zmienia smartfon w prawdziwy superzoom o ogniskowej odpowiadającej 400 mm. To smartfon z teleobiektywem, który naprawdę zawstydza konkurencję.

A co z wideo? Tu również jest imponująco. Seria X500 Pro pozwala na nagrywanie filmów w jakości 4K przy 240 klatkach na sekundę. Daje to niesamowite możliwości tworzenia płynnych ujęć w zwolnionym tempie, które zachowują kinową jakość.

Wydajność, ekran i bateria – co jeszcze oferują nowe modele?

Oczywiście, świetny aparat to nie wszystko. Nowe smartfony vivo muszą też działać szybko i niezawodnie. Za ich moc odpowiada procesor MediaTek Dimensity 9600 Pro, stworzony specjalnie z myślą o obsłudze zaawansowanych funkcji foto i wideo. To flagowa jednostka, która gwarantuje płynność działania w każdej sytuacji.

Wyświetlacze w obu modelach to panele ZEISS Master Color Display. Wersja Pro Max ma ekran o przekątnej 6,85 cala i rozdzielczości 2K, a jego jasność szczytowa sięga aż 4400 nitów. Oznacza to, że obraz będzie czytelny nawet w pełnym słońcu.

A bateria? Tutaj vivo również nie zawodzi. Model X500 Pro Max otrzymał potężne ogniwo 6750 mAh, a X500 Pro niewiele mniejsze – 6510 mAh. Oba telefony obsługują szybkie ładowanie przewodowe o mocy 90 W i bezprzewodowe 40 W. Całość zamknięto w obudowie odpornej na wodę i kurz (normy IP68 i IP69).

Polskie ceny i promocja na start – ile można zaoszczędzić?

Przejdźmy do tego, co interesuje wielu z nas najbardziej – cen. Oficjalna premiera vivo X500 w Polsce wiąże się z bardzo atrakcyjną ofertą na start, dzięki której można zaoszczędzić nawet 2250 zł. Ceny i zestawy wyglądają następująco:

vivo X500 Pro 12/256 GB – cena regularna to 5999 zł.

– cena regularna to 5999 zł. vivo X500 Pro Max 12/256 GB – cena regularna to 6999 zł.

– cena regularna to 6999 zł. vivo X500 Pro Max 12/512 GB – cena regularna to 7799 zł.

– cena regularna to 7799 zł. Zestaw fotograficzny vivo X500 Pro Max Special Edition (400 mm) – cena promocyjna to 8999 zł zamiast 10 649 zł.

Producent przygotował dodatkowe rabaty dla osób, które zapisały się na powiadomienie o premierze, a także specjalną ofertę na zakup telekonwertera w obniżonej cenie. Smartfony są już dostępne w największych sieciach z elektroniką, takich jak Media Expert, RTV Euro AGD, Neonet i x-kom.

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