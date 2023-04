W Europie Środkowo-Wschodniej jest już ponad 100 mln tokenów Visa

4 kwietnia 2023 r., Warszawa – Token w płatnościach zastępuje dane karty, zamieniając je w skomplikowany szyfr. Każdy token jest unikatowy – niemożliwy do odczytania i wykorzystania przez oszustów. Właśnie dlatego dane karty są zabezpieczone. Tokeny tworzą się automatycznie, na przykład wtedy, gdy użytkownik podaje dane karty w serwisie streamingowym, sklepie internetowym lub w cyfrowym portfelu w smartfonie. Do każdej karty Visa może być stworzonych wiele tokenów, każdy z nich jest unikalny i można z niego korzystać wyłącznie w aplikacji lub na urządzeniu, na którym został zapisany. Między innymi dlatego tokenów wydanych przez Visa w Europie Środkowo-Wschodniej, dzięki usłudze Visa Token Service (VTS), jest już ponad 100 mln – znacznie więcej niż fizycznych kart Visa.

Tokenizacja to kolejny etap zmian w płatnościach cyfrowych, rozpoczętych przez wprowadzenie i upowszechnienie płatności zbliżeniowych. Z czasem konsumenci zaczęli do terminali coraz częściej przykładać karty czy smartfony, co byłoby trudne do wdrożenia bez stokenizowania kart zapisanych w tych urządzeniach. Teraz tokeny są coraz powszechniej stosowane w płatnościach internetowych. Wkrótce mogą pomóc zatrzeć granicę między transakcjami online i w sklepach stacjonarnych, dając przestrzeń do budowania zupełnie nowych rozwiązań oraz metod płacenia. Dzięki zastosowaniu tokenizacji i innych technologii, na przykład biometrii, płacenie może być zautomatyzowane do tego stopnia, że staje się prawie niezauważalne. Przykładem może być automatyczna płatność, gdy kończymy przejazd wypożyczoną hulajnogą elektryczną, dojeżdżamy do celu wiozącym nas samochodem lub potwierdzamy w aplikacji odbiór zamówionego posiłku. Gdy porównamy grudzień 2021 r. z grudniem 2022 r., to okazuje się, że w regionie Europy Środkowo-Wschodniej liczba transakcji z użyciem tokenów rosła 4 razy szybciej niż liczba wszystkich transakcji Visa. Tokenizacja to wciąż nowość i Visa wspólnie ze swoimi partnerami cały czas tworzy dzięki niej zupełnie nowe rozwiązania płatnicze.

– Tokeny są cichymi bohaterami rozwoju handlu przynoszącymi korzyści wydawcom kart, agentom rozliczeniowym, sprzedawcom i konsumentom. Tokenizacja jest podstawą, na której budujemy rozwiązania mogące zmienić przyszłość tego, jak kupujemy i sprzedajemy. Pozwala m.in. ograniczyć liczbę oszustw w handlu internetowym, ale korzyści, które z niej płyną, wykraczają poza bezpieczeństwo. Ta technologia pozwala tworzyć szybsze i bardziej elastyczne metody płatności, co doceniają korzystający z kart Visa, zarówno ci kupujący w sklepach stacjonarnych, jak i w internecie – mówi Jakub Kiwior, dyrektor zarządzający regionem Europy Środkowo-Wschodniej w Visa. – Tokeny dają użytkownikom kart Visa szereg drobnych korzyści, które mogą uprosić ich życie. Przykładowo – jeżeli token zostanie raz zapisany w serwisie streamingowym, coraz częściej nie trzeba go dodawać ponownie, gdy karta, do której został stworzony, traci ważność. Dla użytkowników takie rozwiązanie jest wygodne, bo nie muszą pamiętać o ponownym dodawaniu karty w każdej z usług, z której korzystają.

Tokenizacja to wartość także dla sprzedawców

Instytucje finansowe, które wspierają proces tokenizacji, umożliwiają korzystanie z tego rozwiązania coraz większej liczbie internetowych sprzedawców, gdy użytkownicy zapisują dane karty w sklepie. Dzięki temu kupujący nie muszą za każdym razem podawać danych karty, płatności mogą przebiegać szybciej i wygodniej, a to z kolei może przełożyć się m.in. na rzadsze porzucanie koszyków zakupowych i większą chęć powrotu do sklepu. Konsument nie musi jednak zapisywać swojej karty płatniczej w każdym sklepie internetowym. Wystarczy, że sięgnie po rozwiązania takie jak Visa Mobile.

– Tokenizacja stoi za jednym z najnowszych rozwiązań płatniczych stworzonych w Europie Środkowo-Wschodniej – Visa Mobile. Płacąc w ten sposób, podajemy numer telefonu, a następnie potwierdzamy transakcję w aplikacji mobilnej banku, który wspiera to rozwiązanie, lub w aplikacji Visa Mobile. Głównym założeniem tej metody jest umożliwienie płacenia w internecie kartą szybko i bezpiecznie – mówi Adrian Kurowski, dyrektor generalny Visa w Polsce. – Visa dąży do tego, by z tego rozwiązania mogli skorzystać klienci kolejnych banków i by było szeroko dostępne w polskich sklepach internetowych.

Tokenizacja płatności zyskuje na znaczeniu w skali globu

W Europie Środkowo-Wschodniej w ostatnim roku kalendarzowym współczynnik zatwierdzonych transakcji stokenizowanymi kartami Visa był wyższy niż wszystkich transakcji Visa. Nasz region nie jest pod tym względem wyjątkiem. Globalnie, biorąc pod uwagę przeszło 8500 wydawców kart i 2,4 miliona sprzedawców, wykorzystanie tokenów doprowadziło do 3-procentowego wzrostu liczby zatwierdzonych transakcji i 30-procentowego spadku liczby oszustw w pierwszym kwartale 2023 roku, w przypadku płatności bez fizycznej obecności karty. Pozwoliło to sprzedawcom zwiększyć sprzedaż i zaoszczędzić na wydatkach związanymi z oszustwami. Według stanu na koniec grudnia 2022 roku na całym świecie wydanych zostało już ponad 5,3 mld tokenów w ramach usługi Visa Token Service. Oznacza to niemalże dwukrotny wzrost w ciągu 12 miesięcy[6], potwierdzający globalną skalę tokenizacji płatności. Pokazuje to jasno kierunek rozwoju cyfrowego handlu i znaczenie, jakie ma dla niego bezpieczeństwo, elastyczność oraz szybkość transakcji, które niosą za sobą tokeny.

