Większość Polaków nie płaci gotówką na wakacjach. Wolą karty, smartfony i smartwatche

Visa nieustannie wprowadza innowacje, aby obecnie wdrażane i dopiero opracowywane metody płacenia były lepsze i bardziej dostępne. Za pomocą Visa można płacić nie tylko tradycyjnymi kartami, ale także urządzeniami cyfrowymi takimi jak smartfony i smartwatche. Te formy płatności cyfrowych są najpopularniejsze wśród turystów ze wszystkich badanych krajów Europy Środkowo-Wschodniej: ponad trzy czwarte z nich zamierza płacić w ten sposób podczas tegorocznego urlopu za granicą. Polska wpisuje się w ten trend: 77% Polaków wyjeżdżających na zagraniczne wakacje planuje płacić kartą, smartfonem lub smartwatchem.

Płatności za granicą za pomocą fizycznej karty Visa, smartfonu czy smartwatcha są tak samo szybkie, wygodne i bezpieczne jak w kraju – i tak też zalety płacenia kartą za granicą postrzegają respondenci we wszystkich badanych krajach: wygodę wskazało 58%, bezpieczeństwo, postrzegane jako brak ryzyka utraty gotówki – 53%, a szybkość – 52%.

Ponad jedna piąta (22%) polskich turystów chce za granicą płacić smartfonem lub smartwatchem. Płatności mobilne za granicą są popularne także wśród turystów z Rumunii i Węgier (odpowiednio 22% i 21% wskazań).

- Nasze badanie potwierdza, że jednym z popularniejszych sposobów płacenia, także podczas zagranicznych podróży, są portfele cyfrowe, których podstawą są systemy i technologie Visa. Gdy użytkownik wprowadza dane swojej karty w cyfrowym portfelu na smartfonie, Visa zastępuje je tokenem, czyli unikalnym zestawem liczb – komentuje Adrian Kurowski, dyrektor generalny Visa w Polsce. – Token zamienia dane karty w skomplikowany szyfr. Każdy token jest unikatowy, niemożliwy do odczytania i wykorzystania przez niepowołane osoby. Co więcej, dzięki Visa konsumenci są także chronieni przed oszustwem, utratą lub kradzieżą karty, ponieważ mają możliwość ubiegania się o zwrot pieniędzy, jeśli coś pójdzie nie tak – dodaje Adrian Kurowski.

Fizycznych i stokenizowanych kart Visa można używać do płacenia w ponad 150 walutach w więcej niż 100 milionach miejsc na całym świecie, a turyści chętnie korzystają z tej możliwości. Polacy najczęściej będą płacić kartą lub smartfonem za granicą w restauracjach, sklepach spożywczych, na lokalnych targowiskach, w muzeach i komunikacji miejskiej.

Prawie połowa (49%) polskich wczasowiczów zamierza używać za granicą tej samej karty płatniczej, co w kraju. Niektórzy turyści na wakacjach za granicą będą płacić inną kartą niż w kraju. To rozwiązanie jest najbardziej popularne wśród Rumunów (25%), Polaków (24%) i Węgrów (23%). Spośród polskich respondentów, którzy na czas zagranicznej podróży zmieniają kartę, 57% użyje takiej, która jest powiązana z ich kontem wielowalutowym. Trzy czwarte mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej, którzy planują zagraniczny urlop, jeszcze przed wyjazdem decyduje o sposobie płacenia podczas wakacji za granicą.

Wakacje kupowane w internecie

Wraz z rozwojem e-commerce coraz chętniej kupujemy różnorodne produkty i usługi online. Nic więc dziwnego, że za wakacje również płacimy przez internet. 91% Polaków samodzielnie organizujących zagraniczny wyjazd co najmniej jedną usługę wakacyjną kupi online: 75% zarezerwuje w ten sposób nocleg, 48% opłaci transport, a 25% wykupi bilety wstępu lub dodatkowe wycieczki. Ponad połowa kupujących te usługi w internecie zapłaci za nie kartą lub cyfrowym portfelem.

Badanie Visa pokazuje także, że 62% spośród Polaków kupujących zorganizowane wakacje za granicą również zrobi to online, za pośrednictwem stron biur podróży lub platform agregujących oferty wielu touroperatorów. Prawie połowa tych wczasowiczów (48%) zapłaci za swoje wakacje kartą lub cyfrowym portfelem. Zorganizowane wakacje najczęściej kupują online turyści z Chorwacji (78% klientów biur podróży kupuje online), Słowacji (76%) i Słowenii (74%).

Mimo inflacji Polacy chcą wyjechać na wakacje za granicę

38% ankietowanych Polaków planuje w tym roku urlop za granicą. Dwie piąte polskich turystów zamierza wydać na wakacje od 400 do 800 euro na osobę, a średnia długość wyjazdu wyniesie 8 dni.

44% Polaków wyjeżdżających za granicę nie zakłada rezygnowania ze swoich planów urlopowych nawet, jeśli inflacja utrzyma się na wysokim poziomie, a koszty życia będą rosły. Jednak 55% naszych rodaków planujących zagraniczne podróże poszuka w takim wypadku tańszych opcji noclegowych, a 54% rozważy skrócenie wyjazdu.

Niemal 60% Polaków twierdzi, że sytuacja międzynarodowa w regionie nie spowoduje zmiany ich zagranicznych planów wakacyjnych. Co trzeci deklaruje, że w tym roku w końcu wybierze się w podróż przesuniętą wcześniej z powodu pandemii Covid-19 – dotyczy to zwłaszcza najmłodszych respondentów.

- W Visa wierzymy, że podróże i turystyka są ważnym czynnikiem, który przyczynia się do rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, a jednocześnie pozwala zrozumieć i docenić kulturowe bogactwo otaczającego nas świata. Nasze badanie dowodzi, że Polacy w tym roku chcą wrócić do zwiedzania świata – dodaje Adrian Kurowski.

Najczęściej wskazywane przez Polaków cele podróży to Włochy (24%), Hiszpania (17%) oraz Grecja i Chorwacja (po 14%). Podczas zagranicznego urlopu Polacy zamierzają po prostu odpocząć, łącząc relaks ze zwiedzaniem. Jedynie co piąty planuje spędzić wakacje za granicą aktywnie, uprawiając sport i turystykę pieszą.

- Powrót do podróżowania – bez względu na to, czy to dłuższy wyjazd urlopowy czy wypad na weekend – sugeruje, że polscy konsumenci nabierają poczucia pewności. To może być pozytywnym impulsem dla lokalnych gospodarek i wielu branż, w tym sektora turystycznego – komentuje Adrian Kurowski.

Około dwie trzecie Polaków, którzy planują zagraniczne wakacje, chce w tym roku wyjechać za granicę co najmniej dwa razy, przy czym drugi wyjazd będzie trwał zazwyczaj 1-2 dni. Są to głównie krótkie wycieczki do zagranicznych miast (city breaki), popularne zwłaszcza wśród millenialsów i osób z pokolenia Z. Szczególnie wtedy mogą okazać się przydatne płatności kartą, smartfonem czy smartwatchem. Na przykład w Londynie za przejazdy transportem publicznym można płacić wyłącznie cyfrowo, a w Szwecji, uważanej za najbardziej bezgotówkowy kraj na świecie, płatności cyfrowe mogą być jedyną opcją wymaganą w wielu kinach, restauracjach i sklepach.

Porady Visa dla podróżujących za granicę

Płatności za granicą

Płacąc Visa lub wypłacając środki z bankomatu za granicą, podróżni mogą zdecydować czy zapłacić w lokalnej, czy w rodzimej walucie. Wybranie waluty lokalnej oznacza skorzystanie z kursu wymiany wydawcy karty, który może okazać się korzystniejszy.

Korzystne kursy wymiany

Płacenie Visa za granicą może okazać się bardziej opłacalne niż zakup waluty w kantorze.

Poczucie spokoju

Płacenie prosto i bezproblemowo Visa za granicą zapewnia poczucie spokoju, ponieważ płatności krajowe i zagraniczne są chronione za pomocą wielu różnych metod.

Bezpieczeństwo

Płatności Visa za granicą są chronione przed oszustwami dzięki tym samym zaawansowanym technologicznie systemom, które chronią płatności na co dzień. Dlatego są one bezpieczne bez względu na to, gdzie płacimy.

Szeroka sieć akceptacji

Visa umożliwia łatwe i wygodne płatności na całym świecie w przeszło 100 milionach sklepów w ponad 200 krajach i terytoriach zależnych – wszędzie tam, gdzie znajduje się logo Visa.

