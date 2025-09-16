Nagroda za każde dziecko poczęte w hotelu ARCHE, a także 10 000 zł za dziecko urodzone nabywcom mieszkań od dewelopera ARCHE w ciągu 5 lat od zakupu

Program trwa od 15 września 2025 do 15 września 2026 roku z możliwością przedłużenia

Dodatkowe korzyści obejmują złotą kartę z 20% zniżką w hotelach sieci oraz możliwość zasadzenia drzewa na pamiątkę

Podobne inicjatywy planowane są dla pracowników firmy i gości hotelowych, którzy "zadbają o poczęcie podczas pobytu"

Kryzys demograficzny w Polsce wymaga działań biznesu

Polska boryka się z poważnym problemem demograficznym - według danych GUS populacja kraju zmniejszyła się o 157 tysięcy osób w 2024 roku, osiągając 37,49 mln mieszkańców. Prognozy demograficzne są pesymistyczne - do 2029 roku liczba Polaków może spaść do 36,57 mln, a według projekcji ONZ w 2100 roku w Polsce będzie mieszkać jedynie 14 mln osób.

Prezes Grupy ARCHE, właściciel sieci hoteli, Władysław Grochowski, znany jako "Dziadzio Władzio", podkreśla, że przeciwdziałanie spadkowi urodzeń to także interes biznesowy.

Bez nowych pokoleń nie będzie miał kto kupować mieszkań ani korzystać z hoteli

- tłumaczy przedsiębiorca, uzasadniając zaangażowanie firmy w rozwiązywanie problemów społecznych.

Program dla gości hotelowych - bezpłatne chrzciny za poczęcie w hotelu

ARCHE uruchomiła inicjatywę skierowaną do gości swoich hoteli. Warunki uczestnictwa w programie hotelowym są jasno określone - para musi skorzystać z co najmniej jednej nocy w hotelu ARCHE, a dziecko musi urodzić się przed upływem 300 dni od daty noclegu.

Kluczowym wymogiem jest wykazanie, że poczęcie nastąpiło w związku z pobytem w hotelu. Goście muszą zgłosić się do programu w ciągu miesiąca od narodzin dziecka, dołączając fakturę hotelową oraz akt urodzenia potomka.

Nagroda dla gości hotelowych różni się od tej przewidzianej dla nabywców mieszkań. Zamiast gotówki, rodzice otrzymują możliwość bezpłatnej organizacji chrztu lub innego spotkania okolicznościowego w jednym z hoteli ARCHE dla grupy do 10 osób. W skład pakietu wchodzi dekoracja sali, obiad oraz napoje bezalkoholowe o wartości 100 zł na osobę.

Program wsparcia dzietności - szczegółowe warunki dla nabywców mieszkań

Program "ARCHE Pokolenia" z nagrodą 10 000 zł skierowany jest do par składających się z mężczyzny i kobiety, obywateli polskich zamieszkujących w Polsce. Kluczowym warunkiem uczestnictwa jest zakup lokalu mieszkalnego od ARCHE w okresie obowiązywania programu oraz poczęcie dziecka po odbiorze mieszkania.

Nabywcy mieszkań mają maksymalnie 5 lat od przeniesienia własności lokalu na urodzenie dziecka. Zgłoszenie do programu musi nastąpić w ciągu miesiąca od narodzin poprzez wypełnienie formularza i przesłanie go na adres [email protected] wraz z dokumentami potwierdzającymi zakup mieszkania i akt urodzenia dziecka.

Dodatkowe korzyści programu demograficznego

Oprócz nagrody pieniężnej w wysokości 10 000 zł, program oferuje dodatkowe benefity. Każda para kupująca mieszkanie od ARCHE otrzymuje złotą kartę uprawniającą do 20 proc. zniżki w obiektach sieci hotelowej. Rodzice mogą także zasadzić drzewo na terenie hotelu ARCHE w Janowie Podlaskim lub Łochowie, które zostanie oznaczone imieniem dziecka.

ARCHE planuje również uruchomienie podobnych inicjatyw dla swoich pracowników.

Społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce

Grupa ARCHE od lat realizuje działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, obejmujące rewitalizację społeczną, wsparcie osób wykluczonych, aktywizację osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz ratowanie zabytków nieruchomych. Program wspierania dzietności stanowi kolejny krok w tym kierunku.

Firma ma nadzieję, że inicjatywa zachęci inne przedsiębiorstwa do wdrażania własnych programów prodemograficznych. W obliczu starzenia się społeczeństwa i malejącej liczby urodzeń, zaangażowanie biznesu w rozwiązywanie problemów demograficznych może stać się kluczowe dla przyszłości Polski.

Program "ARCHE Pokolenia" rozpoczyna się 15 września 2025 roku i będzie trwał przez rok, z możliwością przedłużenia. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasad oraz okresu trwania inicjatywy w zależności od zainteresowania i wyników programu.

