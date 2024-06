10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

10 tys. zł na uchodźcę w Polsce – prognoza polityczna bez podstawy prawnej

- Zgodnie z intencją, która jest zawarta w tej dyrektywie, świadczenie na rzecz migranta ma być podobne we wszystkich krajach UE. W Niemczech wynosi ono ok. 500-600 euro. Kiedy dodamy do tego wyżywienie, mieszkanie i możliwość połączenia rodzin to wychodzi, że u nas taka rodzina 2+2 będzie miała dochód ok. 10 tys. zł - uznał polityk PiS w wypowiedzi dla serwisu wpolityce.pl.

Jak już wspomniano, była to prognoza bez podstawy prawnej.

Jaka wysokość świadczeń dla imigrantów Polsce?

Rozporządzenie z 6 października 2023 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej określa konkretne stawki na jakie mogą liczyć imigranci w Polsce. Nie ma żadnych szans na 10 tys.

Imigrant przebywający w ośrodku może liczyć na okrągłe 50 zł miesięcznie (§ 4 rozporządzenia).

Imigrant poza ośrodkiem może liczyć na ekwiwalent w wysokości do 25 zł na dzień (§ 6 rozporządzenia).

Przysługuje również jednorazowa pomoc na zakup odzieży w wysokości 140 zł (§ 2 rozporządzenia).

Jak reguluje świadczenia dla imigrantów dyrektywa UE?

Przyczyną medialnej burzy jest dyrektywa z 14 maja 2024 r. w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową. W treści dyrektywy zapisano:

„świadczenie na codzienne wydatki powinno być przyznawane osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową jako część świadczeń materialnych w ramach przyjmowania, tak aby osoby te mogły korzystać z minimalnego stopnia samodzielności w swoim życiu codziennym. Powinno być możliwe przyznanie świadczenia na codzienne wydatki”.

Użycie określeń „świadczenie na codzienne wydatki” oraz „minimalny stopień samodzielności” jest sprzeczne z teoriami polityka PiS zwiastującego ogromny socjał dla imigrantów w Polsce.

- Według stanu na 31 marca 2024 r. z pomocy socjalnej korzystało prawie 5,2 tys. obcokrajowców, z czego niespełna 700 osób przebywało w ośrodkach dla cudzoziemców – ujawnia cytowany przez wp.pl urząd do spraw cudzoziemców.

