Połowa Polaków musi wymienić ten dokument

Takiego zamieszania dawno u nas nie było. Szykuje się wielka akcja w urzędach w całej Polsce. Aż 15 milionów kierowców będzie musiało wymienić swoje bezterminowe prawo jazdy na nowy dokument. Choć wiele osób od lat jeździ z dokumentem bez daty ważności, to już wkrótce będzie musiało pojawić się w wydziale komunikacji.

Zmiany wynikają z przepisów wprowadzanych w całej Unii Europejskiej, które mają ujednolicić dokumenty dla kierowców.

Kluczowa jest data wydania dokumentu

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, obowiązek wymiany obejmie wszystkich kierowców, którzy mają prawo jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 roku.

To właśnie oni będą musieli pojawić się w urzędzie i wyrobić nowy dokument.

Wielka wymiana potrwa kilka lat

Rząd zdaje sobie sprawę, że jednoczesne pojawienie się milionów kierowców w urzędach mogłoby sparaliżować system. Dlatego akcja wymiany została rozłożona w czasie.

Dokumenty trzeba będzie wymienić między 19 stycznia 2028 roku, a 18 stycznia 2033 roku. W tym czasie każdy kierowca ze starym prawem jazdy będzie musiał zgłosić się do urzędu.

Szczegółowy harmonogram ma zostać opublikowany przez Ministerstwo Infrastruktury, aby uniknąć gigantycznych kolejek.

Uwaga! Grożą bardzo wysokie kary

Kierowcy powinni jednak pilnować terminów. Jeśli ktoś będzie jeździł z nieważnym dokumentem, policja potraktuje to jak prowadzenie auta bez uprawnień.

A to może skończyć się mandatem od 1,5 tys. zł nawet do 30 tys. zł, a także zakazem prowadzenia pojazdów.

Spokojnie – egzaminu nie będzie

Dobra wiadomość jest taka, że wymiana dokumentu nie oznacza ponownego egzaminu na prawo jazdy. Uprawnienia kierowcy pozostają bez zmian.

Zmieni się tylko sam dokument. Nowe prawa jazdy będą miały określony termin ważności:

- do 15 lat dla najpopularniejszych kategorii, np. B,- do 5 lat dla kierowców zawodowych.Po upływie ważności dokumentu kierowca po prostu odbierze nowy blankiet w urzędzie.

W 2026 roku zapłacimy więcej

Ale na tym nie koniec. Zmiany uderzą też w portfele kierowców. Już w 2026 roku wzrosną opłaty za wydanie dokumentu.

Nowy cennik będzie wyglądał tak:

- wydanie prawa jazdy – 115,50 zł (dziś 100 zł),- międzynarodowe prawo jazdy – 40,50 zł.Do tego trzeba doliczyć koszt zdjęcia oraz ewentualnych badań lekarskich.

Co z kierowcami seniorami?

W Unii Europejskiej pojawiały się pomysły, aby kierowcy po 65. roku życia musieli przechodzić obowiązkowe badania lekarskie. Na chwilę obecną polski rząd nie planuje wprowadzenia takiego obowiązku.

Seniorzy mogą więc odetchnąć z ulgą. Przynajmniej na razie.

