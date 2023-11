300 zł dla Polaków! Dziś ostatni dzień na złożenie wniosku

300 plus – konieczny wniosek

Rządowy program Dobry start to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, w wieku od siedmiu do dwudziestu lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami do dwudziestu czterech lat. Rodziny otrzymują świadczenie na każde dziecko w rodzinie, bez względu na dochód. Wsparcie nie obejmuje jednak dzieci uczęszczających do żłobków, przedszkoli i zerówek, a także studentów, nawet jeśli mieszczą się w uprawniającym do świadczenia przedziale wiekowym.

Aby otrzymać środki z programu "Dobry start", rodzice lub opiekunowie dziecka muszą złożyć wniosek do ZUS, wyłącznie drogą elektroniczną poprzez system Empatia MRiPS, Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) oraz poprzez bankowości elektroniczną.

Wypłata 300 plus tylko na konto

Pieniądze z programu Dobry Start przyznaje i wypłaca ZUS na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje i zawiadomienia są przekazywane w formie elektronicznej. Informacje na temat wniosku i jego obsługi można znaleźć na PUE ZUS lub w aplikacji mZUS (w statusie obsługi wniosku oraz w szczegółowych informacjach o świadczeniu). Jak informuje ZUS przelewy otrzymamy w terminie dwóch miesięcy.

