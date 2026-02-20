4. rocznica wojny w Ukrainie bez nowego pakietu sankcji? Brak porozumienia w UE

Kolejny impas w UE w sprawie sankcji na Rosję.

Impas w UE ws. nowych sankcji na Rosję

Ambasadorowie państw członkowskich Unii Europejskiej nie doszli do porozumienia w sprawie wprowadzenia 20. pakietu sankcji wymierzonych w Rosję. Planowano, że nowe restrykcje wejdą w życie w czwartą rocznicę pełnoskalowej agresji na Ukrainę, czyli 24 lutego. Jednakże, jak donoszą źródła unijne, osiągnięcie konsensusu okazało się niemożliwe.

Spotkanie stałych przedstawicieli państw członkowskich, które miało miejsce w piątek, było już drugą próbą w tym tygodniu mającą na celu przedyskutowanie i zatwierdzenie nowego pakietu sankcji. Mimo że wiele delegacji podkreślało pilną potrzebę podjęcia decyzji, po raz kolejny nie udało się osiągnąć jednomyślności. Dyplomaci planują powrócić do rozmów na kolejnym spotkaniu, które może odbyć się jeszcze w weekend.

Presja na szybkie przyjęcie sankcji jest duża, zwłaszcza że zgodnie z zapowiedziami szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas, nowe restrykcje miałyby zostać nałożone w rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę. Ponadto, w poniedziałek w Brukseli odbędzie się posiedzenie ministrów spraw zagranicznych UE, a cypryjska prezydencja prowadzi intensywne rozmowy dwustronne z państwami członkowskimi, aby znaleźć kompromisowe rozwiązanie.

Zapis o rosyjskiej ropie kością niezgody

Największe kontrowersje w ramach 20. pakietu sankcji wzbudza propozycja wprowadzenia całkowitego zakazu transportu rosyjskiej ropy drogą morską. Ma on zastąpić dotychczasowy pułap cenowy, który pozwala na świadczenie usług transportowych, pod warunkiem że ropa jest sprzedawana poniżej określonej ceny. Źródła unijne wskazują, że przeciwko takiemu rozwiązaniu protestują Grecja, Węgry i Słowacja, a zastrzeżenia zgłasza również Malta.

Komisja Europejska zaproponowała także inne elementy w ramach nowego pakietu sankcji, takie jak ograniczenie eksportu towarów do Rosji oraz zakaz importu z tego kraju do UE niektórych metali, chemikaliów i minerałów krytycznych. Dodatkowo, KE zamierza uderzyć w banki i kryptowaluty, które Rosja wykorzystuje do obchodzenia sankcji, a także podjąć dalsze działania przeciwko tzw. rosyjskiej flocie cieni, czyli wysłużonym statkom używanym do transportu ropy wbrew zachodnim restrykcjom.

