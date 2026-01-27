Najważniejsze informacje o 490 zł dla osób po 55. roku życia:

Wystarczy jeden wniosek u pracodawcy, by otrzymać 250 zł wpłaty powitalnej oraz 240 zł dopłaty rocznej

Osoby po 55. roku życia nie są automatycznie zapisywane do PPK – muszą same złożyć deklarację przystąpienia

Dopłata 240 zł wraca co roku, jeśli spełnisz minimalny warunek oszczędzania

Możesz zrezygnować z programu w każdej chwili bez kar i bez konieczności zwrotu wpłaty powitalnej

Jak otrzymać 250 zł wpłaty powitalnej w PPK

Chodzi tu o oszczędzanie w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Po ukończeniu 55. roku życia pracownicy nie są zapisywani do programu PPK automatycznie. To oznacza, że jeśli chcą skorzystać z pieniędzy od państwa, muszą sami złożyć wniosek u pracodawcy. Dopiero wtedy uruchamiana jest wpłata powitalna w wysokości 250 zł, która trafia na indywidualne konto.

Bez tego formalnego kroku nawet wieloletnia praca nie daje prawa do tej kwoty. Wniosek składa się jednorazowo – wystarczy wypełnić prosty formularz dostępny u pracodawcy lub w dziale kadr.

Dopłata roczna 240 zł wraca co roku

Wpłata powitalna to dopiero początek. Osoby, które po 55. roku życia przystąpią do programu i spełnią warunki oszczędzania, mogą liczyć także na roczną dopłatę od państwa w wysokości 240 zł.

Ta kwota pojawia się raz w roku, zazwyczaj do połowy kwietnia, i trafia bezpośrednio na konto programu PPK. Nie trzeba składać osobnego wniosku ani przypominać się w urzędzie. Wystarczy, że wcześniej złożono pierwszy, kluczowy wniosek o przystąpienie do PPK.

Łącznie to właśnie 490 zł, które może trafić do osób po 55. roku życia – 250 zł na start i 240 zł jako dopłata roczna.

Dlaczego trzeba składać wniosek po 55. roku życia

W tym wieku zmieniają się zasady uczestnictwa w PPK. Młodsi pracownicy są zapisywani do programu automatycznie – jeżeli nie chcą w nim uczestniczyć, muszą się z niego wypisać. Natomiast osoby, które ukończyły 55 lat, muszą same zdecydować, czy chcą uczestniczyć w programie.

To rozwiązanie celowe. Ustawodawca uznał, że osoby w tym wieku powinny mieć pełną kontrolę nad decyzją dotyczącą oszczędzania na emeryturę. Nie każdy chce angażować swoje środki w dodatkowy program, zwłaszcza jeśli do emerytury pozostało już niewiele lat.

Minimalna kwota 490 zł nawet przy krótkim oszczędzaniu

W praktyce 490 zł to najniższa realna kwota, jaką można uzyskać od państwa, nawet jeśli ktoś nie planuje długiego oszczędzania. Wystarczy zapisać się do PPK w tym roku i złożyć wniosek u pracodawcy – wtedy na start pojawi się 250 zł.

Jeśli następnie oszczędzasz w PPK przez tylko część roku, spełniając minimalny warunek wpłat (co najmniej 3,5 proc. minimalnego wynagrodzenia w danym roku), to w kolejnym roku, do połowy kwietnia, przysługuje dopłata roczna 240 zł. Możesz ją otrzymać nawet wtedy, gdy po tym czasie zdecydujesz się z programu zrezygnować.

Oznacza to, że nawet przy krótkim udziale w PPK – bez wieloletniego oszczędzania – można otrzymać łącznie 490 zł od państwa.

Możesz zrezygnować w każdej chwili bez konsekwencji

Przystąpienie do PPK po 55. roku życia nie oznacza obowiązku oszczędzania do końca kariery zawodowej. Program jest elastyczny. Możesz przystąpić do PPK, skorzystać z dopłat, a później w każdej chwili z niego zrezygnować.

Nie ma kar, nie ma sankcji i nie trzeba oddawać wpłaty powitalnej tylko dlatego, że ktoś zmienił decyzję. To rozwiązanie jest kluczowe dla wielu osób w tym wieku, które chcą mieć swobodę finansową i pełną kontrolę nad swoimi oszczędnościami.

Dlaczego temat wraca co roku

Co roku, gdy zbliża się termin wypłaty dopłaty rocznej – która wpływa na konta do 15 kwietnia – temat ponownie staje się głośny. Wtedy okazuje się, że część pracowników nie dostała 240 zł, bo nigdy wcześniej nie złożyła wniosku o przystąpienie do PPK.

Wiele osób dowiaduje się o możliwości otrzymania pieniędzy od państwa dopiero od współpracowników lub z mediów. Dlatego warto rozpowszechnić tę informację wśród osób po 55. roku życia, które nadal pracują.

Jak działa oszczędzanie w PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to program długoterminowego oszczędzania, który ma na celu zwiększenie środków Polaków na przyszłość, szczególnie na emeryturę. Program działa na prostych zasadach.

Pracownik wpłaca minimum 2 proc. wynagrodzenia brutto (lub mniej w przypadku niższych dochodów). Pracodawca dokłada minimum 1,5 proc. wynagrodzenia brutto. Państwo przyznaje wpłatę powitalną oraz dopłaty roczne.

Środki zgromadzone w PPK są inwestowane przez instytucje finansowe, dzięki czemu mogą być pomnażane w długim okresie. To dodatkowe zabezpieczenie emerytalne oprócz składek ZUS.

Im wcześniej zaczniesz oszczędzać, tym na emeryturze będzie ci lżej

Poznaliśmy projekt ustawy o OKI. Czy Polacy zaczną efektywnie oszczędzać?