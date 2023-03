500 plus będzie podwyższone do 700 zł? PiS odpowiada na "babciowe" Tuska

Połowa peronów w Polsce do wyburzenia? Nie spełniają unijnych norm

Donald Tusk niedawno zaproponował "babciowe", czyli świadczenie wysokości 1500 zł wypłacane kobietom, które po ciąży wróciły na rynek pracy. Docelowo ma być wypłacane do 3. roku życia dziecka i służyć na opłacenie żłobka, niani, czy przekazania ich tytułowej babci za opiekę nad dzieckiem. Co więcej, podkreśla się, że nie jest to "rozdawnictwo" bo świadczenie wypłacane jest za aktywność zawodową i ma stanowić wsparcie dla matek dzieci.

Jak pisze "Gazeta Wyborcza" propozycja Donalda Tuska poważnie zaniepokoiła polityków PiS. W związku z tym Prawo i Sprawiedliwość zamierza skierować mocny postulat wyborczy, podwyższający sztandarowe świadczenie 500 plus. Gazeta powołuje się na źródło wśród polityków partii rządzącej, który miał powiedzieć, że decyzja w sprawie podwyżki już zapadła.

500 plus zostanie zwaloryzowane do 700 zł!

Według źródeł "GW" najbardziej prawdopodobną opcją będzie podwyższenie 500 plus o 200 zł, tym samym sztandarowe świadczenie PiS przekształciłoby się w 700 plus. Takie rozwiązanie miałby popierać Ryszard Terlecki, który niedawno mówił o tym, że przydałoby się zwaloryzować świadczenie. Gazeta podaje, że do niedawna przeciwnikiem rozwiązania w szeregach PiS był premier Mateusz Morawiecki, który wskazywał, że nie ma w budżecie pieniędzy na zrealizowanie takiego świadczenia.

Warto zaznaczyć, że temat waloryzacji 500 plus jest podnoszony od dłuższego czasu. Jak niedawno mówił Oskar Sobolewski z debaty emerytalnej, wartość świadczenia spadła o ponad 150 zł. Jednocześnie politycy partii rządzącej, m.in. minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, czy sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski do niedawna zaprzeczali jakoby toczyły się prace nad waloryzacją 500 plus.

Co więcej, jeszcze na początku tego tygodnia minister finansów Magdalena Rzeczkowska w rozmowie z Business Insider na pytanie o waloryzację 500 plus jednoznacznie odpowiedziała, że obecnie nie ma żadnych prac w tym zakresie, a także nie są prowadzone żadne rozmowy w jakiej skali i czy zwiększać świadczenie.

