Medycyna na NFZ

500 zł dofinansowania do dentysty. Jak zaoszczędzić pieniądze?

Pacjentowi zgłaszającemu się do stomatologa z bólem zęba świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia w każdej placówce, która ma podpisaną umowę na świadczenie usług w ramach NFZ – ta informacja ze strony NFZ może zaskakiwać. Wizyta u stomatologa kojarzy się z usługą pełnopłatną we własnym zakresie. Jednak do dentysty można też pójść za darmo „na NFZ”.