5000 zł kary za rozpalenie grilla! Grzywna nie tylko w majówkę

Gdzie można rozpalić grilla?

W Polsce nie ma ogólnego zakazu na rozpalanie ognisk w ogrodach lub na działkach, ale nie wolno grillować w lesie. Ponadto, zgodnie z przepisami, w odległości 100 metrów od granicy lasu nie można rozpalać grilla ani ogniska, chyba że robimy to w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach. Wyznaczone miejsca, takie jak parki, polany czy tereny nad wodą, są z reguły bezpiecznymi miejscami na grillowanie. Warto jednak sprawdzić regulamin danego obszaru, czy nie ma zakazów.

Grillowanie na balkonie

Grillowanie na balkonie jest możliwe, jeśli

* nie jest sprzeczne z regulaminem wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,

* nie stwarza zagrożenia pożarowego,

* nie jest nadmiernie uciążliwe dla sąsiadów

Zanim zdecydujemy się na grilla na balkonie, warto sprawdzić, czy nie zabrania tego regulamin wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej. Trzeba też pamiętać, że nawet będąc właścicielem mieszkania, nie możemy swoim zachowaniem zakłócać korzystania z innych lokali. Dlatego nasze grillowanie na balkonie nie może być uciążliwe dla sąsiadów, którym może przeszkadzać dym lub zapach z grilla, albo towarzysząca głośne rozmowy czy hałaśliwa muzyka. Jeśli sąd uzna takie zachowanie za uciążliwe, można ponieść karę, albo zostać zobowiązanym do zaprzestania takiego zachowania. Robiąc grilla nie możemy też naruszać przepisów pożarowych. Najlepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie na balkonie grilla elektrycznego.

Kary za grillowanie w niedozwolonych miejscach

Nawet 500 zł kary grozi za rozpalenie grilla w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym. Nie dotyczy to stref specjalnie oznaczonych i przeznaczonych do rozpalania grilla - warto więc zorientować się przed majówką 2024, gdzie znajdują się takie strefy w mieście. Aż 5 tys. złotych grzywny można otrzymać za rozpalanie ognia w lesie. A w przypadku wywołania pożaru, który zagraża życiu lub mieniu, sprawca może zostać ukarany karą pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat, zgodnie z art. 163 Kodeksu Karnego.

