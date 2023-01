72 tys. zł rachunku za gaz dla gdańskiej pizzerii. W tle Donald Tusk

Fake news czy prawda?

Portal spożywczy opublikował post gdańskiej pizzerii, która z racji wyższych rachunków za gaz poinformowała, że zamyka biznes. Temat podchwycił lider opozycji Donald Tusk. Co ciekawe PGNiG tłumaczy, że to fake news, który rozsiewany jest z anonimowego konta. I rozpętała się burza, do któej włączyła się Platforma Obywatelska.

"Gdańska pizzeria dostała rachunek za gaz na ponad 72 tys. zł. "Od 1 stycznia musielibyśmy sprzedawać frytki po 30 zł, a najtańsza pizza kosztowałaby 40 zł" "Zamykamy lokal. Wrócimy kiedy i ceny wrócą do normalności - poinformowali właściciele" czytamy na Twetterze, portalu spożywczego.

Tymczasem PGNiG Obrót Detaliczny wyjaśnia, że od rana anonimowe konta rozsiewają fejki nt gdańskiej pizzerii, która otrzymała rachunek za gaz w wys. 72 tys. zł rzekomo za 1 miesiąc. Teraz temat eksponuje Donald Tusk. A teraz fakty: rachunek, jaki otrzymała pizzeria, został wystawiony za okres… 2 LAT (od 19.01.2021). I dodaje proszę nie rozsiewać dezinformacji.

Na co odpowiedziała Platforma Obywatelska, która napisała również na Twetterze: "Przewodniczący @donaldtusk wyraźnie powiedział o dodatkowej dopłacie, nie o rachunku za miesiąc. Dziękujemy za potwierdzenie autentyczności rachunku. To są fakty. Takie ceny rujnują tysiące polskich przedsiębiorców."

Od nowego roku znika tarcza antyinflacyjna

Od nowego roku wróciła 23 proc. stawka VAT na gaz, prąd i paliwo, na skutek zdjęcia tarczy antyinflacyjnej. O ile gospodarstwa domowe rząd próbuje chronić przez mrożenie stawek, to już przedsiębiorcy nie mogą liczyć na żadną ulgę. Dlatego też w I kwartale wiele małych i średnich firm z obawami czeka na nowe rachunki. Jak zapowiada wielu przedsiębiorców będą po tym podejmować decyzję czy przerzucą koszty na konsumenta czy zamkną interes jak gdańska pizzeria.

Pieniądze to nie wszystko Marlena Maląg Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

🍕 Gdańska pizzeria dostała rachunek za gaz na ponad 72 tys. zł. 👉 "Od 1 stycznia musielibyśmy sprzedawać frytki po 30 zł, a najtańsza pizza kosztowałaby 40 zł" 👉 "Zamykamy lokal. Wrócimy kiedy i ceny wrócą do normalności - poinformowali właściciele: pic.twitter.com/uWO7DaNeRh— portalspozywczy (@portalspozywczy) January 3, 2023

Sonda Czy zauważyłeś/aś znaczny wzrost rachunków w ostatnim roku? TAK NIE NIE WIEM