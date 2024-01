800 plus dla Ukraińców do zmiany. Minister ujawnił plan

Świadczenia te będą obowiązywały do września, po czym ich dalszy los pozostaje niepewny. Paweł Kowal podkreślił, że choć nie ma pewności co do dalszych działań po wrześniu, istnieje dążenie do tego, aby uchodźcy czuli się bezpiecznie i mieli możliwość pozostania w Polsce, jeżeli zdecydują się tu osiedlić na stałe. W rozmowie z TVN24 stwierdził: "Nie wiem, co będzie we wrześniu, ale w naszym interesie jest, aby ci, którzy są u nas, czuli się bezpiecznie i jeśli chcą zostać i budować sobie życie dlatego, że nawiązali tutaj więzi, czy założyli biznesy, to powinniśmy pragmatycznie na to patrzeć."

Pomoc w zmienionej formie

Na pytanie o utrzymanie wypłat socjalnych po wrześniu, Kowal zaznaczył, że pomoc socjalna będzie nadal udzielana, jednak prawdopodobnie w zmienionej formie. Co do dalszej kontynuacji programu 800 plus po wrześniu, stwierdził, że nie jest w stanie tego potwierdzić.

Jednak zaznaczył, że utrzymanie i przedłużanie świadczeń są istotne dla dobrobytu uchodźców w Polsce, ponieważ sprawiają, że ci, którzy już tutaj przebywają, zintegrowali się społecznie i nie szukają nowego miejsca do życia, co z kolei sprzyja ich rozwijaniu się i nauce języka polskiego. Kowal podkreślił, że obecnie trwają prace nad formatowaniem dalszych kształtów wsparcia dla uchodźców z Ukrainy.

