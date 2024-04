800 plus już nie rodziców dzieci uczących się online! Ważne zmiany w 800 plus

Zmiany w 800 plus od 2025 roku

Według projektu nowelizacji tzw. specustawy ukraińskiej zakłada, że w 2025 roku, wypłata świadczenia 800 plus będzie związana ze spełnianiem obowiązku szkolnego. Od tego, czy dzieci będą chodziły do szkół i przedszkoli będzie też zależała wypłata świadczenia w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną z programu „Dobry start”. Projekt wkrótce będzie rozpatrywany na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów. Nowelizacja zakłada, że wypłata będzie się należała tylko tym Ukraińcom, których dziecko realizuje w polskiej placówce:

obowiązek przygotowania przedszkolnego lub

obowiązek nauki, chyba że małoletni jest w wieku, w którym go one nie obejmują, lub, że zostały w stosunku do niego odroczone

Nauka online spowoduje utratę 800 plus

Świadczenia nie dostaną obywatele Ukrainy, których dzieci uczą się zdalnie w szkole ukraińskiej – wyjaśnia dla Dziennika Gazety Prawnej Robert Kamionowski, radca prawny z Peter Nielsen & Partners Law Office.

Obecnie przepisy pozwalają na realizację obowiązku nauki w ukraińskiej szkole online, jeśli rodzice złożą w tej sprawie oświadczenie w gminie, w której mieszkają. Okazuje się, że robi tak niewiele osób i nie jest znana liczba ukraińskich dzieci, które nie są w systemie edukacyjnym polskim i ukraińskim.

Od kiedy zmiany wejdą w życie?

Uczęszczanie dzieci obywateli Ukrainy do polskich szkół i przedszkoli będzie sprawdzał ZUS w systemie informacji oświatowej. Wypłata 800 plus zostanie wstrzymana, gdy dziecka nie będzie w bazie. Zmiana przepisów zacznie obowiązywać przy ustalaniu prawa do 800 plus na okres świadczeniowy, który zacznie się 1 czerwca 2025 r. To oznacza, że jeszcze w tym okresie świadczeniowym, który wystartuje 1 czerwca 2024, będą stosowane dotychczasowe przepisy.

