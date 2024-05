Bierzesz lewe zwolnienie na majówkę ? Mogą wyrzucić cię z pracy

ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie na majówkę

Kontrolerzy ZUS sprawdzają zwolnienia lekarskie w dni robocze, ale mogą też sprawdzić pracowników w okolicach świąt i w weekendy. Tak może też być w czasie tegorocznej majówki. Wiele osób bowiem zamiast wziąć urlop, idzie na L4. Jak pisze „DGP” - majówka przypadającego w środku tygodnia, zachęca do tzw. „mostkowania”, czyli "chorowania" w dni dzielące święta.

Lekarz orzecznik ZUS może sprawdzić, czy lekarz miał wystarczające podstawy do wystawienia zwolnienia lekarskiego. Może przeprowadzić dodatkowe badanie lekarskie i ocenić, czy pacjent nadal jest niezdolny do pracy lub sprawdzić dokumentację medyczną pacjenta. Jeśli lekarz orzecznik po badaniu stwierdzi, że osoba na zwolnieniu nie jest chorą, wystawi ZLA/K, co skróci okres niezdolności do pracy – dzień badania będzie ostatnim dniem zwolnienia.

ZUS - kontrola wykorzystania L4

ZUS może też skontrolować, czy zwolnienie jest wykorzystywane w sposób zgodny z przeznaczeniem (czyli powrotem do zdrowia). ZUS sprawdza, czy na zwolnieniu nie wykonujemy innych czynności, które nie są zgodne z zaleceniami lekarskimi lub utrudniają powrót do zdrowia (np. dodatkowa praca, podróże itp.). Kontrola może odbyć się w miejscu zamieszkania pracownika lub w innych lokalizacjach, na przykład w miejscu pracy osoby związanej z pracownikiem. ZUS i pracodawca będą szukać chorego pod adresem podanym na zwolnieniu lekarskim. Nie musi to być adres zameldowania ani zamieszkania, ale miejsce pobytu w czasie choroby.

Zwolnienie lekarskie może też sprawdzić pracodawca

Kontrolę wykorzystywania zwolnień lekarskich mogą przeprowadzić pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 ubezpieczonych. Pracodawca może:

* osobiście skontrolować pracownika,

* zobowiązać innego pracownika do wykonania kontroli, wydając mu upoważnienie

* zgłosić się do ZUS z prośbą o kontrolę swojego pracownika.

Pracodawca ma możliwość weryfikacji czy w okresie L4 jego pracowników nie wykonuje innej pracy zarobkowej, a także czy wykorzystuje zwolnienie zgodnie z jego celem. Jeżeli w tym czasie przyłapie go na remoncie, wyjeździe itp. może wyciągnąć konsekwencje.

Srogie kary za lewe L4

Za lewe L4 grożą surowe kary, zarówno dla pracownika, jak i dla lekarza, który takie zwolnienie wystawił:

* Utrata zasiłku chorobowego. Jeżeli ZUS uzna, że zasiłek został wypłacony niezgodnie ze stanem faktycznym, będzie żądał jego zwrotu.

* Zwolnienie dyscyplinarne. Pracodawca może uznać zachowanie pracownika za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, co może doprowadzić do rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym z winy pracownika.

* Kara dla lekarza. ZUS może skierować zawiadomienie do prokuratury a także cofnąć uprawnienia lekarzowi do wykonywania zawodu.

