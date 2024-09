i Autor: ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

NBP

Adam Glapiński reaguje na procedurę postawienia go przed Trybunałem Stanu. "Działanie bezprecedensowe"

Prezes NBP Adam Glapiński wydał w czwartek 12 września oświadczenie, w którym odniósł się do wszczęcia przeciw niemu procedury postawienia go przed Trybunałem Stanu. Jego zdaniem może to doprowadzić do paraliżu prac banku centralnego, oraz będzie "niebezpiecznym precedensem w skali międzynarodowej".