Ambasador USA, Rafał Brzoska i Omena Mensah. Co za spotkanie!

Ambasador USA mocno o Brzosce i InPost

We wtorek odbył się pierwszy zjazd stypendystów Rafał Brzoska Foundation. Gospodarze wydarzenia – Prezes fundacji Rafał Brzoska wraz z żoną, a zarazem Wiceprezeską fundacji Omeną Mensah, zaprosili podopiecznych RBF oraz ich mentorów do Willi Intrata w warszawskim Wilanowie, by wspólnie podsumować pierwsze półrocze ich nauki.

Podczas spotkania Omenaa Mensah i Rafał Brzoska przybliżyli zgromadzonym gościom cele fundacji i zaprosili na scenę stypendystów, by osobiście pochwalili się postępami w nauce i opowiedzieli o wyzwaniach edukacyjnych na 2023 rok. Wśród wybitnie zdolnych młodych ludzi są m.in. studenci medycyny opracowujący innowacyjną metodę walki z czerniakiem, wynalazcy – m.in. klawiatury bezdotykowej dla osób z niepełnosprawnościami czy koszulki, dzięki której można naładować telefon. Wielu podopiecznych Rafał Brzoska Foundation studiuje na najlepszych światowych uczelniach – Oxfordzie, Cambridge, Yale, Wharton School of Management w Pensylwanii, New York University – również z filią w Szanghaju. Rafał Brzoska i Omenaa Mensah przygotowali dla wszystkich stypendystów wyjątkową niespodziankę – spotkanie z Ambasadorem USA Markiem Brzezinskim.

Podczas spotkania w rezydencji, Ambasador USA Mark Brzezinski nie tylko pogratulował podopiecznym fundacji osiągnięć naukowych. Zwrócił też szczególną uwagę na filantropijne działania Rafała Brzoski i Omeny Mensah, które wspiera i którym bardzo kibicuje. – W moim kraju kultura filantropii jest niesamowicie ważną przestrzenią, dzięki której młodzi Amerykanie, właśnie poprzez edukację mogą realizować swoje plany na przyszłość. Uważam, że działania Rafała i Omeny w Polsce są katalizatorem – mają ogromny wpływ na przyszłość Polski – mówił Mark Brzezinski. – Rafał i Omena pomagają młodym ludziom z całej Polski – nie tylko z dużych miast – Warszawy, Krakowa, ale również z mniejszych ośrodków i wsi w pełni realizować swój potencjał poprzez studia za granicą. To niesamowity dar, który będzie procentował i zaowocuje w przyszłości – dodaje.

Rafał Brzoska wspomniał o ogromnym udziale Amerykanów w budowaniu swojego biznesu jakim jest InPost. – Dzięki USA i amerykańskiemu inwestorowi mogłem zbudować swoją firmę i wziąć udział w przebudowie i transformacji sektora biznesowego w moim kraju. Teraz nadszedł moment, by się odwdzięczyć. W moim odczuciu najlepszym sposobem na to, jest inwestycja w rozwój młodego pokolenia – mówił Prezes In Postu Rafał Brzoska. – Więzi biznesowe pomiędzy InPostem, a podmiotami amerykańskimi są czymś, co absolutnie wspieramy. Co więcej, uważamy, że jest to przykład, który doskonale się sprawdza. Nie zapominajmy, że InPost to wielka historia sukcesu. A tych może być znacznie więcej w amerykańsko-polskiej przyjaźni – deklarował Mark Brzezinski, który podkreślał także, że biznes powinien inwestować w edukację i w rozwój młodych ludzi.

„Więzi biznesowe pomiędzy InPost, a podmiotami amerykańskimi są czymś, co absolutnie wspieramy. Co więcej, uważamy, że jest to przykład, który doskonale się sprawdza. Nie zapominajmy, że InPost to wielka historia sukcesu. A tych może być znacznie więcej w amerykańsko-polskiej przyjaźni” – powiedział ambasador USA w Polsce - Mark Brzezinski podczas spotkania z Rafałem Brzoską.

Sonda Czy korzystasz z paczkomatów? Tak Nie