Austria wciąż zarabia w Rosji. Raiffeisen jest bankiem oligarchów

Austria wciąż zarabia w Rosji

Raiffeisen Bank International (RBI), spółka zależna austriackiego banku Raiffeisen, jest jednym z odnoszących największe sukcesy banków na rosyjskim rynku finansowym. Obecnie posiada w Rosji ok. 100 oddziałów i ponad 3 mln klientów. „Nic się nie zmieniło od czasu napaści Rosji na Ukrainę. Wręcz przeciwnie, rok 2022 był dla banku rekordowy z 3,6 mld euro zysku. Od początku wojny RBI +rozważa+ wycofanie się z Rosji, ale nadal nic nie robi” – podkreśla ZDF.

Co ważne, RBI pozostaje jednym z niewielu banków w Rosji, które nadal mogą przeprowadzać transakcje w systemie Swift. To opłacalne, bowiem aż od 50 proc. (według szacunków „Financial Times”) do 25 procent (wg RBI) międzynarodowych transakcji płatniczych z Rosji jest obecnie przetwarzanych za pośrednictwem austriackiego banku. Zdaniem austriackiego dziennika „Der Standard”, istnieją przesłanki, że interesy za pośrednictwem RBI robią oligarchowie z kręgu Putina - Borys i Arkadij Rotenberg (obydwaj znajdują się na listach sankcji USA i UE). „Nawet amerykański Office of Foreign Assets Control (OFAC) chciał ostatnio ustalić, jak można pogodzić sankcje wobec Rosji i rekordowe zyski RBI” – dodaje ZDF.

Jak przypomina ZDF, w Austrii wojna w Ukrainie miała mniejszy wpływ na gospodarkę, niż w wielu krajach Europy – „aktywa rosyjskich oligarchów były niechętnie konfiskowane, a rząd dość łagodny, jeśli chodzi o wydawanie wiz Rosjanom z kręgu władzy” – przypomina ZDF. Austria tłumaczy to swoja polityką neutralności, działającą od dziesięcioleci. „Wiedeń postrzega siebie jako budowniczego mostów, jako miejsce negocjacji (…) W rozumieniu austriackim oznacza to utrzymywanie relacji biznesowych, nawet po wojnie” – zauważa ZDF. Podejście to dotyczy w szczególności koncernu energetycznego OMV - Austria w ciągu ostatniego roku praktycznie nie ograniczyła zakupów rosyjskiego gazu, a obecna umowa na dostawy surowca obowiązuje do 2040 roku.

W wywiadzie dla „Der Standard” szef austriackiego MSZ Alexander Schallenberg stwierdził, że „Rosja nie zniknie, ale pozostanie największym sąsiadem UE”. Zapytany o działalność banku RBI w Rosi ocenił, że firma ta „jak dotąd działała rozsądnie, czekając podczas sprawdzania wszystkich scenariuszy”. „Dopóki ruble wpływają do kasy, ten +test+ prawdopodobnie będzie trwał” – ocenia ZDF i zauważa, że nawet nałożenie przez ukraińskie władze sankcji na bank RBI nie zmartwiło go, ponieważ „Ukraina jest mniejszym rynkiem” niż Rosja.

