i Autor: ART SERVICE, NAC

Program mieszkaniowy

Będzie tyle nowych mieszkań, co za Gierka? Rząd PiS zdradził swój plan na kryzys mieszkaniowy

Rząd zapowiada masową budowę mieszkań jak za Gierka! Potwierdził to minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, który stwierdził, że w 2023 roku zostanie wybudowana historyczna liczba mieszkań, wielkości 200 tys. zł. Ma to być związane z nowym projektem rządowym "Pierwsze Mieszkanie", który pozwoli osobom do 45. roku życia wziąć kredyt hipoteczny na korzystnych zasadach.